Чемпион Европы рассматривает Гвардиолу на случай провала на ЧМ-2026

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) начала искать замену Луису де ла Фуэнте на случай неудачи на чемпионате мира-2026, который в эти дни проходит в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, несмотря на контракт тренера до 2028 года, ничья в первом туре с Кабо-Верде (0:0) усилила давление на штаб.

Главными фаворитами на запуск нового цикла называют Пепа Гвардиолу, который покинул "Манчестер Сити", и Унаи Эмери, успешно работающего в "Астон Вилле". Официальных предложений тренерам пока не поступало. Судьба Де ла Фуэнте полностью зависит от результатов сборной Испании на мундиале.

На данный момент Испания с 4 очками лидирует в группе Н. В третьем туре, 27 июня, подопечные Луиса де ла Фуэнте сыграют с Уругваем. "Красная фурия" выигрывала чемпионаты мира (2010) и Европы (1964, 2008, 2012, 2024).

Напомним, что Гвардиола за свою тренерскую карьеру также возглавлял "Барселону" и "Баварию", а Эмери - "Вильярреал", "Арсенал", "Пари Сен-Жермен", "Севилью", "Спартак", "Валенсию", "Альмерию" и "Лорку Депортива".

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