Лучший игрок сезона задумался об уходе из "Барселоны" и выбрал новый клуб

Вингер "Барселоны" и сборной Бразилии по футболу Рафинья готов начать новый этап в своей карьере после завершения выступлений на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

Рафинья выбрал новый клуб

По информации Diario Sport, 29-летний футболист может покинуть каталонский клуб. Рафинья рассматривает возможность перехода в саудовский "Аль-Хиляль", сделавшего ему привлекательное предложение.

Тем не менее, в данный момент Рафинья полностью сосредоточен на играх за сборную Бразилии на ЧМ-2026 и не желает отвлекаться на трансферные вопросы.

Однако, как отмечает источник, после завершения мундиаля вингер вновь рассмотрит вопрос о том, стоит ли менять команду или остаться в "Барселоне".

Позиция "Барселоны"

В каталонском клубе готовы расстаться с бразильцем, если сам футболист выразит желание покинуть команду.

Сообщалось, что "Аль-Хиляль" готовит 80 миллионов евро за трансфер Рафиньи.

Статистика Рафиньи

29-летний Рафинья оценивается порталом Transfermarkt в 70 миллионов евро. Контракт игрока с "Барселоной" рассчитан до середины 2028 года.

Рафинья присоединился к "Барселоне" в июле 2022 года. В сезоне-2025/26 на его счету 21 гол и восемь ассистов в 33 матчах во всех турнирах.

С "Барселоной" Рафинья выиграл три чемпионства Испании, Кубок и три Суперкубка Испании. В сезоне-2024/25 он был признан лучшим игроком сезона в Ла Лиге.

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