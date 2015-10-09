"Барселона" подготовилась к срыву трансфера Альвареса и нашла замену

"Барселона" продолжает поиски нападающего на будущее и уже подготовила запасной вариант на случай, если ей не удастся заполучить свою главную трансферную цель, передают Vesti.kz.

По информации TeamTalk, каталонский клуб по-прежнему мечтает о подписании форварда "Атлетико" Хулиана Альвареса, однако понимает, что осуществить такую сделку будет крайне непросто.

Именно поэтому спортивное руководство заранее прорабатывает альтернативные сценарии.

Кто попал в поле зрение "Барсы"?

Одним из главных кандидатов на усиление атаки стал нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Словении Беньямин Шешко. Источник утверждает, что руководство "Барселоны" уже включило 23-летнего форварда в список потенциальных новичков, хотя полноценные переговоры могут начаться только в том случае, если вариант с Альваресом окончательно сорвется.

В каталонском клубе считают словенца одним из самых перспективных центральных нападающих Европы. Мощь, скорость и умение играть на пространстве делают его привлекательным вариантом для обновления линии атаки в ближайшие годы.

Шешко перебрался в "Манчестер Юнайтед" лишь прошлым летом, когда английский клуб заплатил за него около 85 миллионов евро. Несмотря на высокую конкуренцию, форвард сумел закрепиться в составе и завершил сезон с 12 забитыми мячами и одной результативной передачей в 32 матчах.

Контракт словенца с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2030 года, поэтому потенциальный трансфер вряд ли будет простым или дешевым. Кроме того, после успешного сезона, в котором "Юнайтед" занял третье место в английской премьер-лиге и вернулся в Лигу чемпионов, манкунианцы не испытывают необходимости расставаться с одним из своих перспективных игроков.

Главные достижения словенского форварда

Отметим, что футбольный путь Шешко начинался в академиях словенских клубов "Кршко" и "Домжале". Позже он перебрался в систему "Ред Булл Зальцбург", где выступал как за основную команду, так и за фарм-клуб "Лиферинг".

После успешного периода в Австрии форвард продолжил карьеру в немецком "РБ Лейпциг", а затем перешел в английский "Манчестер Юнайтед", где выступает в настоящее время.

Также он уже успел собрать внушительную коллекцию трофеев, став трехкратным чемпионом Австрии в составе "Ред Булл Зальцбург", дважды выиграв Кубок Австрии, а еще завоевав Суперкубок Германии с "РБ Лейпциг".

Mоуринью потребовал у "Реала" трансфер лучшего игрока сезона в АПЛ

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!