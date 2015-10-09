Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Вчера 21:50
 

Mоуринью потребовал у "Реала" трансфер лучшего игрока сезона в АПЛ

  Комментарии

Поделиться
Mоуринью потребовал у "Реала" трансфер лучшего игрока сезона в АПЛ ©x.com/realmadrid

Мадридский "Реал" может совершить еще один громкий трансфер этим летом, передают Vesti.kz

Поделиться

Мадридский "Реал" может совершить еще один громкий трансфер этим летом, передают Vesti.kz

По информации Fichajes, главный тренер команды Жозе Моуринью заинтересован в подписании капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша и уже сообщил о своем желании руководству клуба.

Сообщается, что португальский специалист видит в своем соотечественнике футболиста, способного усилить центр поля благодаря лидерским качествам, опыту и умению создавать голевые моменты.

Одним из главных факторов в возможной сделке называют стоимость игрока. По данным источника, сумма выкупа Фернандеша составляет около 58 миллионов евро.

При этом переход остается непростым, контракт полузащитника с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до 2027 года, а английский клуб уже работает над новым соглашением, чтобы сохранить своего капитана. Однако, отмечается, что Бруну может быть открыт к новому вызову.

Пока официальных переговоров между клубами нет, однако интерес "Реала" к португальцу продолжает активно обсуждаться. 

Чем прославился Бруну Фернандеш?

Отметим, что за свою карьеру Фернандеш выиграл Лигу наций в составе сборной Португалии, а также завоевал Кубок Англии и Кубок английской лиги с "Манчестер Юнайтед". В составе лиссабонского "Спортинга" он стал обладателем Кубка Португалии.

Среди личных достижений полузащитника особое место занимает рекорд английской премьер-лиги по количеству результативных передач за один сезон. Бруну отдал 21 голевой пас, превзойдя показатели таких легенд, как Тьерри Анри и Кевин Де Брюйне. Также, португалец был признан лучшим игроком сезона АПЛ. 

Моуриньо потребовал избавиться от лидера "Реала": известна причина


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат мира 2026   •   Канада, Ванкувер   •   Групповой этап, мужчины
19 июня 03:00   •   не начат
Канада
Канада
- : -
Катар
Катар
Кто победит в основное время?
Канада
Ничья
Катар
Проголосовало 67 человек

Реклама

Живи спортом!