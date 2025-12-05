Предлагаем вашу вниманию видеообзор матча чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Бельгии и Ирана.

Как сообщают Vesti.kz, встреча второго тура группы G прошла в Инглвуде (Калифорния, США) и завершилась со счетом 0:0. При этом Ирану не засчитали гол из-за офсайда.

Бельгия, которая считалась фаворитом группы, потеряла очки во втором матче подряд и осложнила себе выход в плей-офф. Подробности матча тут.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!