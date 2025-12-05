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ЧМ-2026
Сегодня 03:03
 

Видеообзор сенсационной ничьей, или как Бельгия потеряла очки в матче ЧМ с Ираном

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Видеообзор сенсационной ничьей, или как Бельгия потеряла очки в матче ЧМ с Ираном Фото: ©depositphotos.com

Предлагаем вашу вниманию видеообзор матча чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Бельгии и Ирана.

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Предлагаем вашу вниманию видеообзор матча чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Бельгии и Ирана.

Как сообщают Vesti.kz, встреча второго тура группы G прошла в Инглвуде (Калифорния, США) и завершилась со счетом 0:0. При этом Ирану не засчитали гол из-за офсайда.

Бельгия, которая считалась фаворитом группы, потеряла очки во втором матче подряд и осложнила себе выход в плей-офф. Подробности матча тут.

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