ПСЖ обратился к Лионелю Месси. Подробности

Французский "Пари Сен-Жермен" поздравил бывшего нападающего команды Лионеля Месси с днём рождения. 24 июня, легендарному аргентинцу исполнилось 39 лет, передают Vesti.kz.

Парижский клуб опубликовал поздравление в своих социальных сетях, адресовав теплые слова одному из самых титулованных футболистов в истории.

"39 лет. Лео Месси, с днем рождения!"

Два сезона в Париже

Месси выступал за ПСЖ с 2021 по 2023 год. Аргентинец перебрался во Францию после своего неожиданного ухода из "Барселоны", где провел большую часть карьеры и стал клубной легендой.

За два сезона в составе парижан форвард выиграл чемпионат Франции и ряд других трофеев, после чего продолжил карьеру в американском клубе "Интер Майами".

39 ans 🎂

Joyeux anniversaire Leo Messi ! pic.twitter.com/9eXyhOiSGX — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 24, 2026

Месси блистает на чемпионате мира

Сейчас капитан сборной Аргентины находится на чемпионате мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике. На старте турнира Месси демонстрирует впечатляющую результативность.

В двух матчах группового этапа звездный форвард забил пять мячей и помог аргентинцам досрочно оформить выход в плей-офф.

Кроме того, на нынешнем мундиале Месси установил историческое достижение, став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. После дубля в ворота Австрии (2:0) он довел свой счет до 18 голов на мировых первенствах, превзойдя рекорд бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе.

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