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ПСЖ обратился к Лионелю Месси. Подробности

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ПСЖ обратился к Лионелю Месси. Подробности Лионель Месси. ©Depositphotos/canno73

Французский "Пари Сен-Жермен" поздравил бывшего нападающего команды Лионеля Месси с днём рождения. 24 июня, легендарному аргентинцу исполнилось 39 лет, передают Vesti.kz.

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Французский "Пари Сен-Жермен" поздравил бывшего нападающего команды Лионеля Месси с днём рождения. 24 июня, легендарному аргентинцу исполнилось 39 лет, передают Vesti.kz.

Парижский клуб опубликовал поздравление в своих социальных сетях, адресовав теплые слова одному из самых титулованных футболистов в истории.

"39 лет. Лео Месси, с днем рождения!"

Два сезона в Париже

Месси выступал за ПСЖ с 2021 по 2023 год. Аргентинец перебрался во Францию после своего неожиданного ухода из "Барселоны", где провел большую часть карьеры и стал клубной легендой.

За два сезона в составе парижан форвард выиграл чемпионат Франции и ряд других трофеев, после чего продолжил карьеру в американском клубе "Интер Майами".

Месси блистает на чемпионате мира

Сейчас капитан сборной Аргентины находится на чемпионате мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике. На старте турнира Месси демонстрирует впечатляющую результативность.

В двух матчах группового этапа звездный форвард забил пять мячей и помог аргентинцам досрочно оформить выход в плей-офф.

Кроме того, на нынешнем мундиале Месси установил историческое достижение, став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. После дубля в ворота Австрии (2:0) он довел свой счет до 18 голов на мировых первенствах, превзойдя рекорд бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе.

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Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 34 24 4 6 74-29 76
2 Ланс 34 22 4 8 66-35 70
3 Лилль 34 18 7 9 52-37 61
4 Лион 34 18 6 10 53-40 60
5 Марсель Олимпик 34 18 5 11 63-45 59
6 Ренн Стад 34 17 8 9 59-50 59
7 Монако ФК 34 16 6 12 60-54 54
8 Страсбур 34 15 8 11 58-47 53
9 Тулуза 34 12 9 13 47-46 45
10 Лорьян 34 11 12 11 48-51 45
11 Париж 34 11 11 12 47-50 44
12 Брест 34 10 9 15 43-55 39
13 Анже 34 9 9 16 29-48 36
14 Гавр 34 7 14 13 32-44 35
15 Осер 34 8 10 16 34-44 34
16 Ницца Олимпик 34 7 11 16 37-60 32
17 Нант 34 5 9 20 29-52 24
18 Метц 34 3 8 23 32-76 17

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