Вслед за "Реалом": "Атлетико" подписывает звёздного воспитанника "Барселоны"

Мадридский "Атлетико" близок к оформлению трансфера защитника леверкузенского "Байера" и сборной Испании Алехандро Гримальдо, передают Vesti.kz.

Сделка согласована

По информации источника, руководство немецкого клуба приняло окончательное предложение мадридцев. Общая сумма трансфера с учётом бонусных выплат превысит 20 миллионов евро.

Сам футболист был заинтересован исключительно в переходе в команду Диего Симеоне. Условия личного контракта между Гримальдо и "Атлетико" были согласованы ещё на прошлой неделе, после чего стороны завершили все ключевые переговоры.

Возвращение в Испанию

Для 30-летнего защитника этот трансфер станет возвращением на родину после успешного периода в Германии. В "Байер" Гримальдо перешёл летом 2023 года и быстро стал одним из лидеров команды.

В сезоне-2025/26 испанец провёл 46 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт впечатляющие для защитника показатели — 14 голов и 12 результативных передач.

Фото: Depositphotos/canno73

Ещё один воспитанник "Барселоны" в Мадриде

Примечательно, что Гримальдо является воспитанником академии "Барселоны". Таким образом, этим летом сразу два испанских гранда из Мадрида усиливаются бывшими игроками каталонской школы.

Ранее мадридский "Реал" оформил переход левого защитника сборной Испании Марка Кукурельи, который также прошёл через систему "Барселоны". Теперь по аналогичному пути следует и "Атлетико", получая одного из самых результативных фланговых защитников европейского футбола.

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