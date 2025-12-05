Анчелотти высказался о возвращении Неймара на чемпионате мира

После уверенной победы над Шотландией со счетом 3:0 главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил, почему решил выпустить на поле Неймара, передают Vesti.kz.

По словам итальянского специалиста, нынешняя сборная Бразилии становится именно той командой, которую он хочет видеть перед началом матчей на вылет.

"Сейчас мы действительно играем как единое целое – именно к этому мы стремились. Конечно, идеальными нас назвать нельзя, есть моменты, которые необходимо улучшить. Например, мы можем быстрее распоряжаться мячом. Но я очень доволен тем, насколько команда прибавила. По сравнению с первым матчем мы допускаем меньше ошибок, действуем в более высоком темпе и гораздо эффективнее используем свои моменты в атаке. В плей-офф особенно важно сохранять надежность, и сейчас наша команда выглядит по-настоящему крепкой", – цитируют Анчелотти Globo.

Отдельно наставник сборной высказался о возвращении Неймара. До встречи с Шотландией форвард не появлялся на поле в составе национальной команды с 2023 года.

"Неймар получил шанс, потому что заслужил его. Он с огромным профессионализмом и полной самоотдачей работал, чтобы вернуться в строй. Благодаря своим качествам он способен помочь сборной на этом чемпионате мира. За то время, которое он провел на поле, он выглядел очень хорошо", – отметил наставник.

"Ему не нужна дополнительная мотивация. На самом деле она не нужна никому, кто выходит играть в футболке сборной Бразилии. Неймару уже 34 года, но желание представлять свою страну у него такое же, как у совсем молодого игрока. Он по-прежнему испытывает ту самую страсть к футболу", – добавил тренер.

Победа над Шотландией позволила бразильцам завершить групповой этап на первом месте в группе C с семью набранными очками. В 1/16 финала команда Анчелотти встретится со сборной, которая займет вторую строчку в группе F.

На данный момент на эту путевку претендуют Нидерланды, Япония и Швеция. А сам чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Определились первые 12 участников плей-офф ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!