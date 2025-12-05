Тренер сборной Узбекистана ответил, стоит ли Роналду завершать карьеру

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро высказался о Криштиану Роналду после матча группового этапа ЧМ-2026, в котором его команда крупно уступила Португалии со счетом 0:5, передают Vesti.kz.

Отметим, что в прошедшей встрече Роналду оформил дубль и стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира, забившим два мяча в одном матче.

По словам итальянского специалиста, португальцу нельзя оставлять свободного пространства, иначе наказание последует почти мгновенно:

"Нельзя дать Роналду даже сантиметр свободного пространства. Стоит только это сделать – и все, ты обречен. Мы пропустили два быстрых гола, хотя я предупреждал игроков, что именно этого нужно избегать. Я готовил команду к такому сценарию. Когда играешь против Португалии с ее сильной полузащитой и умением вскрывать свободные зоны, становится очень тяжело. По сравнению с первым матчем я увидел у португальцев гораздо больше мотивации", – цитируют A Bola.

Каннаваро также дал понять, что не видит причин для скорого ухода Роналду из футбола.

По его словам, португалец по-прежнему находится в отличной форме и не должен обращать внимание на критику тех, кто сомневается в его уровне:

"Мне удавалось не раз его остановить, но и он забил немало голов в ворота моих команд. Я уже давно завершил карьеру, а он до сих пор играет. Поздравляю его! Он способен выступать еще несколько лет. Так зачем ему останавливаться?"

Напомним, что Колумбия с шестью очками лидирует в группе K. За ней располагаются Португалия (4), ДР Конго (1) и Узбекистан (0). В третьем туре, 28 июня, сыграют Колумбия - Португалия и ДР Конго - Узбекистан.

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