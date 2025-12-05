Хусанов расплакался после 0:5 от Португалии и получил поддержку от экс-игрока "Сити"

Сборная Португалии одержала убедительную победу над Узбекистаном во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.
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После финального свистка полузащитник португальской сборной Бернарду Силва утешил своего бывшего партнёра по "Манчестер Сити" Абдукодира Хусанова, который не сдержал слёз после поражения со счётом 0:5.
Bernardo Silva comforts his former teammate Abdukodir Khusanov, who was left in tears after Uzbekistan’s 5-0 World Cup defeat to Portugal. 😓💔 pic.twitter.com/Zo0opUWzfp— Man City Fever (@mancityfever2) June 23, 2026
Напомним, что Бернарду Силва выступал за "Манчестер Сити" с 2017 по 2026 год, а 17 июня, будучи свободным агентом, подписал контракт с мадридским "Реалом".
Португалия на данный момент с 4 очками лидирует в группе К. За ней располагаются Колумбия (3), ДР Конго (1) и Узбекистан (0). В третьем туре, 28 июня, сыграют Колумбия - Португалия и ДР Конго - Узбекистан.
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