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ЧМ-2026
Сегодня 10:34
 

Хусанов расплакался после 0:5 от Португалии и получил поддержку от экс-игрока "Сити"

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Хусанов расплакался после 0:5 от Португалии и получил поддержку от экс-игрока "Сити" ©instagram.com/uzbekistanfa

Сборная Португалии одержала убедительную победу над Узбекистаном во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

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Сборная Португалии одержала убедительную победу над Узбекистаном во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

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После финального свистка полузащитник португальской сборной Бернарду Силва утешил своего бывшего партнёра по "Манчестер Сити" Абдукодира Хусанова, который не сдержал слёз после поражения со счётом 0:5.

Напомним, что Бернарду Силва выступал за "Манчестер Сити" с 2017 по 2026 год, а 17 июня, будучи свободным агентом, подписал контракт с мадридским "Реалом".

Португалия на данный момент с 4 очками лидирует в группе К. За ней располагаются Колумбия (3), ДР Конго (1) и Узбекистан (0). В третьем туре, 28 июня, сыграют Колумбия - Португалия и ДР Конго - Узбекистан.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Инглвуд   •   Групповой этап, мужчины
26 июня 07:00   •   не начат
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