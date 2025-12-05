Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная Португалии разгромила Узбекистан.

Как сообщают Vesti.kz, встреча второго тура группы K состоялась в Хьюстоне (США) и завершилась со счетом 5:0.

Дублем в составе победителей отметился Криштиану Роналду, еще по голу на счету Нуну Мендеша и Рафаэля Леау. Также футболисты Узбекистана забили автогол. Сначала он был записан Хусанова, а затем переписан на вратаря Абдувохида Нематова.

У Португалии четыре очка после двух туров группового этапа, у Узбекистана - ноль.

Хусанов против Роналду: как Узбекистан сыграл с Португалией на ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!