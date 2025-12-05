Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 06:26
 

Видеообзор матча, или как Португалия разгромила Узбекистан с дублем Роналду

  Комментарии

Поделиться
Видеообзор матча, или как Португалия разгромила Узбекистан с дублем Роналду Криштиану Роналду в матче против Узбекистана. Фото: instagram.com/portugal©

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная Португалии разгромила Узбекистан.

Поделиться

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная Португалии разгромила Узбекистан.

Как сообщают Vesti.kz, встреча второго тура группы K состоялась в Хьюстоне (США) и завершилась со счетом 5:0. 

Дублем в составе победителей отметился Криштиану Роналду, еще по голу на счету Нуну Мендеша и Рафаэля Леау. Также футболисты Узбекистана забили автогол. Сначала он был записан Хусанова, а затем переписан на вратаря Абдувохида Нематова.

У Португалии четыре очка после двух туров группового этапа, у Узбекистана - ноль.

Хусанов против Роналду: как Узбекистан сыграл с Португалией на ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!