Сборная Узбекистана забила автогол в матче чемпионата мира-2026 против Португалии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Взятие ворот произошло во втором тайме. Узбекистан к тому моменту уступал уже 0:3.

Во время очередной атаки соперника на 60-й минуте узбекистанские футболисты заколотили мяч в свои ворота. ФИФА в официальной статистике записал этот автогол на защитника "Манчестер Сити" Абдукодира Хусанова. Другие же источники называют его автором вратаря Абдувохида Нематова.

Напомним, что в первом тайме матче дубль в ворота Узбекистана оформил Криштиану Роналду, это его первые голы на ЧМ-2026.

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