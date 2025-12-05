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ЧМ-2026
Сегодня 23:43
 

Хусанов забил гол на ЧМ-2026: видео

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Хусанов забил гол на ЧМ-2026: видео Абдукодир Хусанов. Фото: ©instagram.com/uzbekistanfa

Сборная Узбекистана забила автогол в матче чемпионата мира-2026 против Португалии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сборная Узбекистана забила автогол в матче чемпионата мира-2026 против Португалии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Взятие ворот произошло во втором тайме. Узбекистан к тому моменту уступал уже 0:3.

Во время очередной атаки соперника на 60-й минуте узбекистанские футболисты заколотили мяч в свои ворота. ФИФА в официальной статистике записал этот автогол на защитника "Манчестер Сити" Абдукодира Хусанова. Другие же источники называют его автором вратаря Абдувохида Нематова.


Напомним, что в первом тайме матче дубль в ворота Узбекистана оформил Криштиану Роналду, это его первые голы на ЧМ-2026.

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