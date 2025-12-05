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ЧМ-2026
Сегодня 07:37
 

Роналду побил 60-летний рекорд в матче с Узбекистаном на ЧМ-2026

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Роналду побил 60-летний рекорд в матче с Узбекистаном на ЧМ-2026 ©instagram.com/portugal

Португалия разгромила Узбекистан во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

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Португалия разгромила Узбекистан во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

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Встреча, прошедшая в Хьюстоне, завершилась со счётом 5:0. Лидер португальской сборной Криштиану Роналду оформил дубль.

Видеообзор матча, или как Португалия разгромила Узбекистан с дублем Роналду

По данным Stata Football, Роналду теперь забил больше голов за Португалию на чемпионатах мира, чем любой другой игрок:

• 10 - Криштиану Роналду
• 9 - Эйсебио
• 4 - Педру Паулета

Рекорд Эйсебио держался 60 лет.

Отметим, что Португалия с 4 очками лидирует в группе К. За ней идут Колумбия (3), ДР Конго (1) и Узбекистан (0). 

В третьем туре, 28 июня, сыграют Колумбия - Португалия и ДР Конго - Узбекистан.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Санта-Клара   •   Групповой этап, мужчины
26 июня 07:00   •   не начат
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