Роналду побил 60-летний рекорд в матче с Узбекистаном на ЧМ-2026

Португалия разгромила Узбекистан во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Хьюстоне, завершилась со счётом 5:0. Лидер португальской сборной Криштиану Роналду оформил дубль.
Видеообзор матча, или как Португалия разгромила Узбекистан с дублем Роналду
По данным Stata Football, Роналду теперь забил больше голов за Португалию на чемпионатах мира, чем любой другой игрок:
• 10 - Криштиану Роналду
• 9 - Эйсебио
• 4 - Педру Паулета
Рекорд Эйсебио держался 60 лет.
Отметим, что Португалия с 4 очками лидирует в группе К. За ней идут Колумбия (3), ДР Конго (1) и Узбекистан (0).
В третьем туре, 28 июня, сыграют Колумбия - Португалия и ДР Конго - Узбекистан.
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