Стало известно, во сколько раз состав Португалии дороже сборной Узбекистана на ЧМ-2026

Португалия одержала крупную победу над Узбекистаном во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Матч в Хьюстоне завершился со счётом 5:0.

Видеообзор матча, или как Португалия разгромила Узбекистан с дублем Роналду

Интересно, что по данным Transfermarkt, стоимость состава сборной Португалии составляет 1,01 миллиарда евро, что почти в 12 раз дороже состава Узбекистана - 85 миллионов евро.

Португалия с 4 очками лидирует в группе К. За ней располагаются Колумбия (3), ДР Конго (1) и Узбекистан (0).

28 июня встретятся Колумбия - Португалия и ДР Конго - Узбекистан.

Ранее стал известен необычный поступок Криштиану Роналду после разгрома Узбекистана. Кроме того, в этом матче португалец побил 60-летний рекорд.

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