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ЧМ-2026
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Стало известно, во сколько раз состав Португалии дороже сборной Узбекистана на ЧМ-2026

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Стало известно, во сколько раз состав Португалии дороже сборной Узбекистана на ЧМ-2026 ©instagram.com/portugal

Португалия одержала крупную победу над Узбекистаном во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

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Португалия одержала крупную победу над Узбекистаном во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Матч в Хьюстоне завершился со счётом 5:0.

Видеообзор матча, или как Португалия разгромила Узбекистан с дублем Роналду

Интересно, что по данным Transfermarkt, стоимость состава сборной Португалии составляет 1,01 миллиарда евро, что почти в 12 раз дороже состава Узбекистана - 85 миллионов евро. 

Португалия с 4 очками лидирует в группе К. За ней располагаются Колумбия (3), ДР Конго (1) и Узбекистан (0). 

28 июня встретятся Колумбия - Португалия и ДР Конго - Узбекистан.

Ранее стал известен необычный поступок Криштиану Роналду после разгрома Узбекистана. Кроме того, в этом матче португалец побил 60-летний рекорд.

Расписание ЧМ-2026 с 24 на 25 июня: Шотландия - Бразилия и другие матчи 3-го тура

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Чемпионат мира 2026   •   США, Инглвуд   •   Групповой этап, мужчины
26 июня 07:00   •   не начат
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