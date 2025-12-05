Стал известен необычный поступок Роналду после разгрома Узбекистана на ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после разгромной победы над Узбекистаном (5:0) во втором туре чемпионата мира-2026 не стал меняться футболками с игроками соперника, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Видеообзор матча, или как Португалия разгромила Узбекистан с дублем Роналду

Роналду оформил дубль и был признан лучшим игроком матча. После финального свистка португалец отдал свою футболку Диогу Далоту, который провёл матч на скамейке запасных - также защитнику досталась капитанская повязка.

Португалия с 4 очками лидирует в группе К. За ней идут Колумбия (3), ДР Конго (1) и Узбекистан (0).

В третьем туре, 28 июня, сыграют Колумбия - Португалия и ДР Конго - Узбекистан.

Напомним, что Роналду побил 60-летний рекорд в матче с Узбекистаном, подробности - тут.

Чемпионат мира с 11 июня по 19 июля проходит в США, Канаде и Мексике.

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