"Он эгоист". Руни высказался о выступлениях Роналду на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни прокомментировал яркое выступление Криштиану Роналду в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Узбекистана, передают Vesti.kz.

"Он эгоист, но командный игрок"

Португальцы уверенно разгромили соперника со счётом 5:0, а 41-летний капитан команды оформил дубль ещё в первом тайме и был признан лучшим игроком встречи.

После игры Руни отметил, что восхищён способностью Роналду отвечать на критику результативной игрой даже в столь солидном для футболиста возрасте.

"На фоне других топ-игроков, забивающих на этом турнире, сделать дубль на чемпионате мира в 41 год – это невероятно. Его критиковали, и вот как он реагирует. Он делал это на протяжении всей карьеры. Он хочет быть лучшим в своем деле, и он был таким всегда. Когда другие нападающие забивают, он хочет возглавить список бомбардиров. Такая реакция – именно то, чего от него можно ожидать. Он эгоист, потому что хочет быть лучшим, но в то же время он командный игрок. Если посмотреть на Месси и Роналду, то для их возраста они творят просто невероятные вещи", – цитирует слова Руни BBC.

Роналду ответил на критику на поле

Перед матчем с Узбекистаном в адрес португальской звезды звучало немало критики после ничьей с ДР Конго (1:1) в стартовом туре. Однако во втором матче Роналду стал одним из главных героев встречи.

Благодаря двум забитым мячам форвард укрепил свои позиции в гонке бомбардиров турнира и помог сборной Португалии одержать первую победу на чемпионате мира.

Ситуация в группе K

После двух туров португальцы набрали четыре очка и поднялись на первое место в турнирной таблице группы K. Узбекистан, напротив, потерпел второе поражение подряд и остаётся на последней строчке без набранных баллов.

Судьба путёвок в плей-офф определится в заключительном туре группового этапа. 28 июня Португалия сыграет с Колумбией, а сборная Узбекистана встретится с ДР Конго и попытается сохранить шансы на продолжение борьбы на турнире.

"Мне плевать на других". Ранее Роналду разозлился на вопрос после матча ЧМ-2026.

Роналду сделал заявление после победы Португалии над Узбекистаном

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