"Мне плевать на других". Роналду разозлился на вопрос после матча ЧМ-2026

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на вопрос журналиста о выступлении лидера команды Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

Роналду не захотел обсуждать успехи Месси

Это произошло после матча группы K между Португалией и Узбекистаном, который завершился уверенной команды Роналду со счётом 5:0. Сам Криштиану стал одним из главных героев матча, оформив дубль и внеся весомый вклад в успех своей команды.

После игры журналисты поинтересовались у форварда успехами Лионеля Месси на нынешнем мундиале, однако португалец не стал дослушивать вопрос и дал понять, что сосредоточен исключительно на своей сборной.

"Мне плевать на других. Мбаппе тоже забивает, Холанд…" — сказал Роналду, покидая микст-зону.

🚨 Cristiano Ronaldo when asked once again and again about Messi: “I couldn’t care less about others... Mbappé also scored”. pic.twitter.com/yNrz6p3GhX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026

Португалия возглавила группу

Благодаря крупной победе над Узбекистаном сборная Португалии набрала четыре очка и вышла на первое место в турнирной таблице группы K.

Узбекистан после двух туров остаётся без набранных очков и замыкает квартет, существенно осложнив себе борьбу за выход в плей-офф.

Что ждёт команду Роналду?

В заключительном туре группового этапа, который состоится 28 июня, сборная Португалии встретится с Колумбией. В этот же день Узбекистан сыграет против ДР Конго.

Напомним, что Лионель Месси за два стартовых матча сборной Аргентины на этом мундиале забил пять голов и стал лучшим бомбардиром (18 голов) в истории чемпионатов мира, обогнав легенду национальной команды Германии Мирослава Клозе, у которого 16 мячей.

Ранее Роналду высказался о противостоянии Португалии и Аргентины на ЧМ-2026.

Добавим, что Роналду побил 60-летний рекорд в матче с Узбекистаном на ЧМ-2026.

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