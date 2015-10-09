"Барселона" снова обратилась к Лионелю Месси

Каталонская "Барселона" поздравила легендарного аргентинского нападающего Лионеля Месси с днём рождения, передают Vesti.kz. Сегодня, 24 июня, одному из величайших футболистов в истории исполнилось 39 лет.

"Барселона" поздравила Месси с 39-летием

Пресс-служба испанского гранда опубликовала поздравление в социальных сетях, вновь подчеркнув особое отношение клуба к своему бывшему лидеру.

"Ещё один год празднования величия. С днём рождения, Лео!" — говорится в сообщении "Барселоны".

В клубе не забывают свою легенду

Стоит отметить, что каталонцы регулярно отмечают достижения Месси и публично поздравляют его с важными событиями. Так, в начале июня "сине-гранатовые" посвятили отдельную публикацию аргентинцу после того, как он стал лауреатом Премии принцессы Астурийской в области спорта за 2026 год.

Несмотря на то что Месси покинул "Барселону" несколько лет назад, клуб продолжает поддерживать связь со своей главной легендой и неоднократно подчёркивает его вклад в историю команды.

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