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ЧМ-2026
Сегодня 09:58
 

Роналду высказался о противостоянии Португалии и Аргентины на ЧМ-2026

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Роналду высказался о противостоянии Португалии и Аргентины на ЧМ-2026 ©x.com/selecaoportugal/

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду прокомментировал возможность встречи с командой Аргентины на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

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Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду прокомментировал возможность встречи с командой Аргентины на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

По словам Роналду, потенциальное противостояние с действующими чемпионами мира стало бы интересным событием, однако сейчас его команда сосредоточена на ближайших задачах.

"Это было бы здорово, но самым важным сегодня было победить и выйти из группы, быть готовыми к следующему этапу. У нас будет тяжёлый матч с Колумбией, но важно было пройти дальше, мы это сделали. Я помог команде, она сыграла очень хорошо, идём дальше", — приводит слова Роналду A Bola.

Роналду оформил дубль в ворота сборной Узбекистана (5:0) в рамках матча 2-го тура группы K на ЧМ-2026. Всего у 41-летнего форварда теперь 10 голов на чемпионатах мира.

В 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).

Турнирное положение

Группа К

  1. Колумбия - 6
  2. Португалия - 4
  3. ДР Конго - 1
  4. Узбекистан - 0.

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