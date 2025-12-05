Рекорды Месси и Роналду, первые вылеты и необычное удаление: топ-5 моментов второго тура ЧМ-2026

Завершился второй тур группового этапа ЧМ-2026, позади уже 13 игровых дней. Корреспондент Vesti.kz подводит итоги вторых игр участников и выделяет главные события последних шести дней.

Второй тур подарил много ярких эмоций. Прошли ещё 24 матча, в которых было забито 66 голов (в первом туре мячей было больше - 75). Теперь давайте о самом запоминающемся.

Первые участники плей-офф и первые неудачники

Семь команд уже обеспечили себе место в топ-2 своих групп, а это значит, что они гарантировали участие в 1/16 финала чемпионата мира. Это Мексика (группа А), США (D), Германия (Е), Аргентина (J), Колумбия (К), а также два участника квартета I - Франция и Норвегия.

При этом есть и те, кто уже точно попрощается с мундиалем после третьего тура. Следующая игра для них ничего не изменит, и они уже никак не выйдут в плей-офф, оставшись на четвёртом месте в группе. Это Гаити (С), Турция (D), Тунис (F), Иордания (J) и Панама (L).

Гордость острова с населением 158 тысяч человек

Во втором туре первое очко в истории на чемпионатах мира заработала сборная Кюрасао - один из четырёх дебютантов этого мирового первенства.

Команда сыграла вничью с грозным Эквадором (0:0), который в южноамериканской квалификации занял второе место, опередив Бразилию, Уругвай и других топов, и уступив по очкам только Аргентине.

Похвально, что команда нашла в себе силы бороться даже после сокрушительных 1:7 от Германии в первом туре. В третьем туре они сыграют с Кот-д'Ивуаром, и у кюрасаойцев есть шансы побороться за выход в плей-офф. Мечты ещё живы.

Ямаль начал считать свои голы на чемпионатах мира

18-летний испанец Ламин Ямаль на протяжении последних нескольких лет является одной из самых больших суперзвёзд футбола. Но для него это первый в карьере чемпионат мира.

И ему удалось забить во второй по счёту игре на мундиале. Именно его гол открыл счёт в противостоянии с Саудовской Аравией (4:0). Он стал автором первого гола испанцев на этом турнире.

Впереди у Ямаля ещё вся карьера, и интересно, сколько же всего голов забьёт Ламин на чемпионатах мира.

"Правило Престианни" в деле: пострадал Парагвай

Нововведений на этом чемпионате мира действительно много. Во втором туре случилось резонансное событие - впервые произошло удаление из-за так называемого "правила Престианни".

Один из лидеров сборной Парагвая Мигель Альмирон был удалён с поля после просмотра судьёй VAR. Как оказалось, в моменте бурного обсуждения спорного момента с соперником он прикрыл рот рукой, обращаясь к игроку сборной Турции. А сейчас закрывать рот при общении с противниками запрещено.

Это правило было введено после скандала в последнем розыгрыше Лиги чемпионов, когда игрок "Реала" Винисиус Жуниор обвинил футболиста "Бенфики" Джанлуку Престианни в расизме, когда тот сказал ему что-то на поле, прикрыв рот. В ФИФА решили полностью ограничить возможность игроков обращаться друг к другу так, чтобы всё было "чисто", и чтобы можно было проверить слова игрока на наличие оскорблений и расизма.

При этом Парагвай смог выстоять весь тайм в меньшинстве против Турции, удержав победный счёт 1:0. Но в последнем туре против Австралии команде придётся справляться без Мигеля.

Мбаппе и Холанн в отличной форме перед очной встречей

Лидеры сборных Франции и Норвегии Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн здорово начали этот чемпионат мира. Их команды выступают в одной группе, и это единственный случай на ЧМ-2026, когда после двух туров сразу две команды из одного квартета досрочно вышли в плей-офф.

На счету 27-летнего Мбаппе по дублю в ворота Сенегала (3:1) и Ирака (3:0). У 25-летнего Холанна по два точных удара в ворота этих же соперников - Ирака (4:1) и Сенегала (3:2).

В ночь с 26 на 27 июня состоится одно из самых ожидаемых противостояний на групповой стадии ЧМ-2026 - Франция и Норвегия сыграют друг с другом. Смогут ли Мбаппе и Холанн продолжить голевую феерию? У них по четыре гола в турнире, и больше только у одного игрока (подсказка: он из Аргентины).

Месси и Роналду переписывают историю. Возраст - не помеха

Сегодня Лионелю Месси иполняется 39 лет, и он встречает этот возраст в статусе лучшего бомбардира текущего чемпионата мира, наколотив пять голов в двух турах! К хет-трику против Алжира (3:0) он добавил дубль против Австрии (2:0), забив все голы своей команды.

А самое главное, что Месси довёл количество своих голов на чемпионатах мира до 18, побив рекорд Мирослава Клозе (16), который принадлежал ему 12 лет! И самое главное, что цифра 18 - ещё не предел, с такой то формой тем более!

Наверняка на 41-летнего Криштиану Роналду давил тот факт, что Месси стал главным лицом ЧМ-2026 с пятью голами, а он пока не открыл счёт своим результативным действиям на турнире.

Но в игре второго тура с Узбекистаном форварда португальцев прорвало - он забил дважды и помог команде добыть уверенную победу со счётом 5:0. Криштиану стал первым игроком в истории, который забил на шести разных мундиалях (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026), а также лучшим бомбардиром на чемпионатах мира среди португальцев (10), опередив Эусебиу (9).

И если Аргентина уже обеспечила себе плей-офф, то португальцам ещё необходимо сделать шаг в 1/16 финала. Они на втором месте в своей группе с четырьмя очками, а в заключительном туре сыграют с лидерами квартета из Колумбии, которые набрали максимальные шесть баллов.

Отметим, что матчи третьего тура группового этапа ЧМ-2026 начнутся уже ближайшей ночью, с 24 на 25 июня. Последние игры этого тура пройдут утром в воскресенье, 28 июня.

Роналду побил 60-летний рекорд в матче с Узбекистаном на ЧМ-2026

Фото: IG/fifaworldcup, IG/433©️

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