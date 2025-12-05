Звездный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что его целью являются не личные рекорды, а игра на пользу национальной команде, сообщают Vesti.kz.

Комментируя победный матч против Узбекистана, 41-летний футболист отметил важность коллективной работы.

"Я очень рад. Но для меня самое важное - это наша работа и уверенность, которую мы продемонстрировали. Команда выступила действительно хорошо и значительно улучшила свою игру. Как говорится, в каждой туче есть проблеск света. Конечно, лично для меня рекорды всегда приятны, но моя цель всегда - помочь национальной сборной достичь поставленных целей", - цитирует Роналду сайт ФИФА.

Напомним, Португалия обыграла Узбекистан со счетом 5:0. Роналду оформил дубль и стал первым в истории футболистом, отличившимся шесть чемпионатов мира подряд.

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