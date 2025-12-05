Анчелотти сообщил хорошие новости о Неймаре перед матчем ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Неймар может сыграть в матче с Шотландией на чемпионате мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, форвард полностью восстановился от травмы и доступен для главного тренера.

"Неймар может играть, он отлично тренируется и готов. Я очень им доволен", - приводит слова Карло Анчелотти источник.

Отметим, что матч Шотландия - Бразилия пройдёт в ночь с 24 на 25 июня и начнётся в 03:00 по времени Астаны.

Бразилия на данный момент с 4 очками лидирует в группе С. За ней располагаются Марокко (4), Шотландия (3) и Гаити (0).

В плей-офф выходят команды, занявшие в квартетах первое и второе место, а также восемь лучших сборных, занявшие третьи места.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!