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ЧМ-2026
Сегодня 09:40
 

Анчелотти сообщил хорошие новости о Неймаре перед матчем ЧМ-2026

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Анчелотти сообщил хорошие новости о Неймаре перед матчем ЧМ-2026 ©instagram.com/brasil

Нападающий сборной Бразилии Неймар может сыграть в матче с Шотландией на чемпионате мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.

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Нападающий сборной Бразилии Неймар может сыграть в матче с Шотландией на чемпионате мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, форвард полностью восстановился от травмы и доступен для главного тренера.

"Неймар может играть, он отлично тренируется и готов. Я очень им доволен", - приводит слова Карло Анчелотти источник.

Отметим, что матч Шотландия - Бразилия пройдёт в ночь с 24 на 25 июня и начнётся в 03:00 по времени Астаны.

Бразилия на данный момент с 4 очками лидирует в группе С. За ней располагаются Марокко (4), Шотландия (3) и Гаити (0).

В плей-офф выходят команды, занявшие в квартетах первое и второе место, а также восемь лучших сборных, занявшие третьи места.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Майами   •   Групповой этап, мужчины
25 июня 03:00   •   не начат
Шотландия
Шотландия
- : -
Бразилия
Бразилия
Кто победит в основное время?
Шотландия
Ничья
Бразилия
Проголосовало 82 человек

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