Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов мира по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Историческим для знаменитого игрока стал победный матч группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана. В этой встрече Роналду отметился дублем. Для 41-летнего форварда этот мундиаль стал шестым, на котором он отметился взятием ворот.

Статистика Роналду на чемпионатах мира: ЧМ-2006 - один гол в шести матчах, ЧМ-2010 - один гол в четырех матчах, ЧМ-2014 - один гол в трех матчах, ЧМ-2018 - четыре гола в четырех матчах, ЧМ-2022 - один гол в пяти матчах. На ЧМ-2026 у португальца пока два мяча в двух встречах.

Отметим, что вторым футболистам, который принимал участие в шести последних чемпионатах мира, является Лионель Месси . Но забивал из них он только в пяти мундиалях - в 2010-м в ЮАР сыграл без голов. При этом Месси на ЧМ-2026 тоже оформил рекорд - стал лучшим бомбардиром в истории мундиалей.

Хусанов против Роналду: как Узбекистан сыграл с Португалией на ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!