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ЧМ-2026
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41-летний Роналду на ЧМ-2026 установил рекорд, который не покорился Месси

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41-летний Роналду на ЧМ-2026 установил рекорд, который не покорился Месси Криштиану Роналду. Фото: depositphotos/mrogowski_photography©

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов мира по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов мира по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Историческим для знаменитого игрока стал победный матч группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана. В этой встрече Роналду отметился дублем. Для 41-летнего форварда этот мундиаль стал шестым, на котором он отметился взятием ворот. 

Статистика Роналду на чемпионатах мира: ЧМ-2006 - один гол в шести матчах, ЧМ-2010 - один гол в четырех матчах, ЧМ-2014 - один гол в трех матчах, ЧМ-2018 - четыре гола в четырех матчах, ЧМ-2022 - один гол в пяти матчах. На ЧМ-2026 у португальца пока два мяча в двух встречах. 


Отметим, что вторым футболистам, который принимал участие в шести последних чемпионатах мира, является Лионель Месси. Но забивал из них он только в пяти мундиалях - в 2010-м в ЮАР сыграл без голов. При этом Месси на ЧМ-2026 тоже оформил рекорд - стал лучшим бомбардиром в истории мундиалей. 

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