Колумбия победила и подарила Узбекистану шанс на плей-офф ЧМ-2026

Сборная Колумбии по футболу обыграла ДР Конго и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира-2026, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Встреча в Гвадалахаре завершилась со счётом 1:0. Решающий гол на 76-й минуте забил Даниэль Муньос.

Колумбия, набрав 6 очков, лидирует в группе K. За ней располагаются Португалия (4), ДР Конго (1) и Узбекистан (0).

В третьем туре, 28 июня, сыграют Колумбия - Португалия и ДР Конго - Узбекистан.

У Узбекистана ещё есть математические шансы на выход из группы, поскольку в плей-офф выходят не только команды, занявшие в группах первое и второе место, но и восемь лучших сборных, занявшие третьи места.

Ранее в плей-офф ЧМ-2026 также вышли Мексика, США, Германия, Аргентина, Франция и Норвегия. Шансы на плей-офф потеряли Панама, Турция, Тунис, Гаити и Иордания.

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