Шомуродов объяснил разгром Узбекистана от Португалии на ЧМ-2026

Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов объяснил причину разгрома от Португалии на групповом этапе чемпионата мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.
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"0:5 - крупное поражение. Однако мы отдали все наши силы на поле. Против таких соперников иногда мало только усилий, нужна и удача.
У Португалии очень много индивидуально сильных игроков. Мы приносим извинения болельщикам за крупное поражение.
Мы постараемся хорошо подготовиться к матчу с Конго. Если всё сложится хорошо, то мы выйдем на поле, чтобы победить Конго", - приводит слова Шомуродова upl.uz.
Колумбия, набрав 6 очков, лидирует в группе K. За ней располагаются Португалия (4), ДР Конго (1) и Узбекистан (0).
В третьем туре, 28 июня, сыграют Колумбия - Португалия и ДР Конго - Узбекистан.
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