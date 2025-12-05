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ЧМ-2026
Сегодня 11:30
 

Шомуродов объяснил разгром Узбекистана от Португалии на ЧМ-2026

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Шомуродов объяснил разгром Узбекистана от Португалии на ЧМ-2026 ©instagram.com/uzbekistanfa

Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов объяснил причину разгрома от Португалии на групповом этапе чемпионата мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.

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Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов объяснил причину разгрома от Португалии на групповом этапе чемпионата мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.

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Видеообзор матча, или как Португалия разгромила Узбекистан с дублем Роналду

"0:5 - крупное поражение. Однако мы отдали все наши силы на поле. Против таких соперников иногда мало только усилий, нужна и удача.

У Португалии очень много индивидуально сильных игроков. Мы приносим извинения болельщикам за крупное поражение.

Мы постараемся хорошо подготовиться к матчу с Конго. Если всё сложится хорошо, то мы выйдем на поле, чтобы победить Конго", - приводит слова Шомуродова upl.uz.

Колумбия, набрав 6 очков, лидирует в группе K. За ней располагаются Португалия (4), ДР Конго (1) и Узбекистан (0). 

В третьем туре, 28 июня, сыграют Колумбия - Португалия и ДР Конго - Узбекистан.

После финального свистка Абдукодир Хусанов расплакался и получил поддержку от экс-игрока "Манчестер Сити".

Колумбия победила и подарила Узбекистану шанс на плей-офф ЧМ-2026

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