Шомуродов объяснил разгром Узбекистана от Португалии на ЧМ-2026

Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов объяснил причину разгрома от Португалии на групповом этапе чемпионата мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.

Видеообзор матча, или как Португалия разгромила Узбекистан с дублем Роналду

"0:5 - крупное поражение. Однако мы отдали все наши силы на поле. Против таких соперников иногда мало только усилий, нужна и удача.

У Португалии очень много индивидуально сильных игроков. Мы приносим извинения болельщикам за крупное поражение.

Мы постараемся хорошо подготовиться к матчу с Конго. Если всё сложится хорошо, то мы выйдем на поле, чтобы победить Конго", - приводит слова Шомуродова upl.uz.