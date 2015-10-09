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Испания
Сегодня 17:20
 

Лидер "Реала" эмоционально отреагировал на возвращение Моуринью

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Лидер "Реала" эмоционально отреагировал на возвращение Моуринью Жозе Моуринью. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем поделился мнением о возвращении Жозе Моуринью на пост главного тренера "королевского клуба", Vesti.kz.

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Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем поделился мнением о возвращении Жозе Моуринью на пост главного тренера "королевского клуба", Vesti.kz.

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Беллингем поддержал выбор клуба

Португальский специалист возглавил мадридцев летом 2026 года, начав свой второй этап работы в клубе. Ранее Моуринью уже тренировал "Реал" и сумел привести команду к победе в чемпионате Испании.

Сам Беллингем не скрывает своего восторга от назначения именитого наставника.

"Жозе в «Реале"? Это потрясающе, просто потрясающе! Он топ-тренер. Настоящий топ. Я очень рад (этому назначению)", — цитирует слова Беллингема инсайдер Фабрицио Романо.

Для английского хавбека предстоящий сезон станет первым под руководством Моуринью. Руководство мадридского гранда рассчитывает, что опыт и харизма португальца помогут команде вернуть себе лидерские позиции как в Испании, так и на международной арене.

Что ждёт "Реал" в новом сезоне

Минувший сезон мадридцы завершили на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, уступив чемпионский титул "Барселоне". Теперь перед Моуринью стоит задача вернуть клуб на вершину испанского футбола и побороться за трофеи на всех фронтах.

Ожидается, что этим летом "Реал" также будет активен на трансферном рынке.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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