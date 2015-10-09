Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем поделился мнением о возвращении Жозе Моуринью на пост главного тренера "королевского клуба", Vesti.kz.

Беллингем поддержал выбор клуба

Португальский специалист возглавил мадридцев летом 2026 года, начав свой второй этап работы в клубе. Ранее Моуринью уже тренировал "Реал" и сумел привести команду к победе в чемпионате Испании.

Сам Беллингем не скрывает своего восторга от назначения именитого наставника.

"Жозе в «Реале"? Это потрясающе, просто потрясающе! Он топ-тренер. Настоящий топ. Я очень рад (этому назначению)", — цитирует слова Беллингема инсайдер Фабрицио Романо.

Для английского хавбека предстоящий сезон станет первым под руководством Моуринью. Руководство мадридского гранда рассчитывает, что опыт и харизма португальца помогут команде вернуть себе лидерские позиции как в Испании, так и на международной арене.

Что ждёт "Реал" в новом сезоне

Минувший сезон мадридцы завершили на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, уступив чемпионский титул "Барселоне". Теперь перед Моуринью стоит задача вернуть клуб на вершину испанского футбола и побороться за трофеи на всех фронтах.

Ожидается, что этим летом "Реал" также будет активен на трансферном рынке.

"Реал" разорвёт контракт с 3-кратным победителем ЛЧ: он не нужен Моуринью

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!