"Реал" начал переговоры с игроком за 140 миллионов: его попросил Моуринью

Мадридский "Реал" продолжает поиски усиления в центре поля и сделал очередной шаг в направлении трансфера полузащитника лондонского "Челси" и сборной Аргентины Энцо Фернандеса, передают Vesti.kz.

Энцо хочет перейти в "Реал"

По информации журналиста Бена Джейкобса, представители "сливочных" уже ведут переговоры со стороной аргентинского футболиста. Сообщается, что сам игрок заинтересован в переходе на "Сантьяго Бернабеу" и не скрывает желания продолжить карьеру в составе испанского гранда.

"Челси" ждёт официальное предложение

Несмотря на активные контакты между сторонами, лондонский клуб пока не получал официального предложения по трансферу хавбека. Однако источники, близкие к "Реалу", утверждают, что соответствующий запрос может поступить в ближайшее время.

При этом руководство "Челси" не намерено расставаться с одним из ключевых игроков за бесценок. По данным источника, английский клуб оценивает 25-летнего чемпиона мира примерно в 120 миллионов фунтов стерлингов, что составляет около 140 миллионов евро.

Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Моуринью настаивает на трансфере

Отмечается, что главным сторонником приглашения Фернандеса является новый главный тренер мадридцев Жозе Моуринью. Португальский специалист считает аргентинца одним из приоритетных кандидатов для усиления средней линии команды перед новым сезоном.

Ранее сообщалось, что руководство "Реала" во главе с Моуринью сформировало ещё один список полузащитников.

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