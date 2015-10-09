Моуринью выбрал двух новых полузащитников для "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью определился с приоритетными кандидатами для усиления центра поля в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes, португальский специалист хочет видеть в составе "сливочных" полузащитников Мортена Хьюлманна и Матеуша Фернандеша.

Моуринью требует усиления средней линии

Наставник "Реала" считает, что команде необходимы новые игроки в центр поля, способные добавить физической мощи, интенсивности и конкуренции. По мнению тренера, мадридцам нужны футболисты, которые смогут эффективно действовать под давлением, выигрывать единоборства и помогать команде в матчах самого высокого уровня.

Сообщается, что руководство клуба уже ознакомлено с пожеланиями Моуринью и изучает возможность осуществления обоих трансферов.

Хьюлманн — готовое решение для основы

Одним из главных кандидатов является капитан лиссабонского "Спортинга" Мортен Хьюлманн. Датский полузащитник считается одним из лидеров португальского гранда и давно находится в поле зрения ведущих европейских клубов.

Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Интерес к игроку также проявляет мадридский "Атлетико", что может осложнить потенциальные переговоры.

По данным источника, трансфер Хьюлманна может обойтись примерно в 50 миллионов евро. В "Реале" его рассматривают как игрока, способного сразу усилить команду благодаря опыту, лидерским качествам и умению контролировать игру в центре поля.

Фернандеш может стать дорогой инвестицией

Вторым кандидатом является полузащитник "Вест Хэма" Матеуш Фернандеш. Молодой португалец считается одним из самых перспективных игроков своего поколения и привлекает внимание многих европейских клубов.

Несмотря на вылет лондонцев из английской премьер-лиги (АПЛ), стоимость футболиста остаётся очень высокой. По информации источника, английский клуб может потребовать за него сумму, близкую к 100 миллионам евро.

Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

"Реалу" предстоит сделать выбор

В мадридском клубе понимают, что речь идёт о двух совершенно разных сделках. Хьюлманн выглядит более доступным вариантом и способен сразу решить ряд игровых проблем, тогда как переход Фернандеша потребует серьёзных финансовых вложений.

При этом Моуринью ясно дал понять руководству, что усиление центра поля является одной из ключевых задач клуба на ближайшее трансферное окно, а именно Хьюлманн и Фернандеш находятся в верхней части его списка пожеланий.

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