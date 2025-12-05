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ЧМ-2026
Сегодня 19:54
 

В Португалии заговорили о Роналду перед игрой с Узбекистаном

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В Португалии заговорили о Роналду перед игрой с Узбекистаном ©instagram.com/portugal

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес на пресс-конференции перед матчем второго тура ЧМ-2026 против сборной Узбекистана поделился мнением о Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес на пресс-конференции перед матчем второго тура ЧМ-2026 против сборной Узбекистана поделился мнением о Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

Игра второго тура группы K пройдет сегодня, 23 июня в Хьюстоне (США) и начнется в 23:00 по времени Казахстана.

"Он очень опытный игрок. Как вы понимаете, это помогает.

Думаю, он самый лучший пример того, как футболисту концентрироваться на тех вещах, на которые он способен повлиять: на восстановлении, подготовке, тренировках. Для всех нас он очень хороший пример.

Это его шестой чемпионат мира, и это очень помогает.

Однако это не снимание ощущение разочарования, которое мы все испытываем как команда после игры c ДР Конго. Возможно, это лучшая отправная точка для подготовки к следующему матчу.

Я уверен, что завтра (матч с Узбекистаном состоится 23 июня по казахстанскому времени) у нас будет команда, готовая играть с самого начала, способная использовать уроки первого матча, чтобы выступать все 90 минут на том уровне, на котором мы должны действовать", – сказал Роберто Мартинес.

Напомним, в первом туре португальцы сенсационно оступились в матче с ДР Конго - 1:1. Узбекистан смазал дебют на мундиале в игре с Колумбией - 1:3.

Турнирное положение в группе K

  1. Колумбия - 3 очка;
  2. ДР Конго - 1;
  3. Португалия - 1;
  4. Узбекистан - 0.

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