ФИФА дисквалифицировала игрока после грубого фола на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла дисциплинарное наказание полузащитнику сборной Катара Ассиму Мадибо после эпизода в матче чемпионата мира – 2026 против Канады, передают Vesti.kz.

Инцидент произошел во встрече второго тура группового этапа, которая состоялась 18 июня в Ванкувере. За грубый фол Мадибо получил прямую красную карточку, а его соперник, полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне, получил тяжелую травму – перелом ноги.

Футболист перенес операцию и, как ожидается, пропустит около пяти месяцев.

После рассмотрения эпизода Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение дисквалифицировать катарского футболиста на пять матчей.

В организации пояснили, что наказание вынесено за нарушение пункта 14.1(e) Дисциплинарного кодекса ФИФА, который предусматривает ответственность за серьезную грубую игру.

Cinco jogos de gancho para Assim Madibo pela falta que causou a fratura na perna de Ismael Koné. pic.twitter.com/QGDlLg5jl9 — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) June 24, 2026

Для сборной Катара чемпионат мира завершился уже на групповом этапе. Команда под руководствомзаняла последнее место в группе B, потерпев разгромное поражение от Канады (0:6), уступив Боснии и Герцеговине (1:3) и сыграв вничью со Швейцарией (1:1).

29-летний Ассим Мадибо на клубном уровне выступает за "Аль-Вакру". В прошедшем сезоне он провел за команду 15 матчей. За национальную сборную Катара полузащитник сыграл 64 встречи.

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Es una vergüenza que sancionen a Madibo con cinco partidos.



Debe juzgarse la acción, no la desafortunada lesión que sufrió Koné.



Es una medida muy grave; se están pasando el reglamento por el forro. pic.twitter.com/D0plMD5q0B https://t.co/lCbDTfBkMe — Diego Cobo (@DiiegoCobo) June 24, 2026

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