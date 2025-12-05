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ЧМ-2026
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ФИФА дисквалифицировала игрока после грубого фола на ЧМ-2026

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ФИФА дисквалифицировала игрока после грубого фола на ЧМ-2026 Фото: ©depositphotos.com

Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла дисциплинарное наказание полузащитнику сборной Катара Ассиму Мадибо после эпизода в матче чемпионата мира – 2026 против Канады, передают Vesti.kz

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Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла дисциплинарное наказание полузащитнику сборной Катара Ассиму Мадибо после эпизода в матче чемпионата мира – 2026 против Канады, передают Vesti.kz

Инцидент произошел во встрече второго тура группового этапа, которая состоялась 18 июня в Ванкувере. За грубый фол Мадибо получил прямую красную карточку, а его соперник, полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне, получил тяжелую травму – перелом ноги.

Футболист перенес операцию и, как ожидается, пропустит около пяти месяцев.

После рассмотрения эпизода Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение дисквалифицировать катарского футболиста на пять матчей.

В организации пояснили, что наказание вынесено за нарушение пункта 14.1(e) Дисциплинарного кодекса ФИФА, который предусматривает ответственность за серьезную грубую игру.

Для сборной Катара чемпионат мира завершился уже на групповом этапе. Команда под руководством Хулена Лопетеги заняла последнее место в группе B, потерпев разгромное поражение от Канады (0:6), уступив Боснии и Герцеговине (1:3) и сыграв вничью со Швейцарией (1:1).

29-летний Ассим Мадибо на клубном уровне выступает за "Аль-Вакру". В прошедшем сезоне он провел за команду 15 матчей. За национальную сборную Катара полузащитник сыграл 64 встречи.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   Групповой этап, мужчины
26 июня 04:00   •   не начат
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