ФИФА дисквалифицировала игрока после грубого фола на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла дисциплинарное наказание полузащитнику сборной Катара Ассиму Мадибо после эпизода в матче чемпионата мира – 2026 против Канады, передают Vesti.kz.
Инцидент произошел во встрече второго тура группового этапа, которая состоялась 18 июня в Ванкувере. За грубый фол Мадибо получил прямую красную карточку, а его соперник, полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне, получил тяжелую травму – перелом ноги.
Футболист перенес операцию и, как ожидается, пропустит около пяти месяцев.
После рассмотрения эпизода Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение дисквалифицировать катарского футболиста на пять матчей.
В организации пояснили, что наказание вынесено за нарушение пункта 14.1(e) Дисциплинарного кодекса ФИФА, который предусматривает ответственность за серьезную грубую игру.
Для сборной Катара чемпионат мира завершился уже на групповом этапе. Команда под руководством Хулена Лопетеги заняла последнее место в группе B, потерпев разгромное поражение от Канады (0:6), уступив Боснии и Герцеговине (1:3) и сыграв вничью со Швейцарией (1:1).
Cinco jogos de gancho para Assim Madibo pela falta que causou a fratura na perna de Ismael Koné. pic.twitter.com/QGDlLg5jl9— Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) June 24, 2026
29-летний Ассим Мадибо на клубном уровне выступает за "Аль-Вакру". В прошедшем сезоне он провел за команду 15 матчей. За национальную сборную Катара полузащитник сыграл 64 встречи.
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Es una vergüenza que sancionen a Madibo con cinco partidos.— Diego Cobo (@DiiegoCobo) June 24, 2026
Debe juzgarse la acción, no la desafortunada lesión que sufrió Koné.
Es una medida muy grave; se están pasando el reglamento por el forro. pic.twitter.com/D0plMD5q0B https://t.co/lCbDTfBkMe
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