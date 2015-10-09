Зидан решил вернуть легендарного игрока в сборную Франции

Легендарный французский специалист Зинедин Зидан, который считается главным кандидатом на пост наставника сборной Франции, уже начал формировать свой будущий тренерский штаб, передают Vesti.kz.

Как сообщает L’Equipe, действующий главный тренер "трёхцветных" Дидье Дешам, вероятнее всего, покинет национальную команду после завершения чемпионата мира -2026. Основным претендентом на его место остаётся Зидан.

Зидан хочет вернуть Бартеза в сборную

По информации источника, бывший наставник мадридского "Реала" намерен пригласить в свой штаб легендарного экс-вратаря сборной Франции Фабьена Бартеза. Ожидается, что чемпион мира 1998 года займёт должность тренера вратарей.

Для Бартеза работа в национальной команде не станет новым опытом. В 2010 году он уже входил в тренерский штаб французской сборной, отвечая за подготовку голкиперов.

Легенда французского футбола

За время игровой карьеры Бартез выступал за "Тулузу", "Марсель", "Монако", "Манчестер Юнайтед" и "Нант". На клубном уровне он завоевал восемь трофеев, включая победу в Лиге чемпионов и два чемпионских титула в английской премьер-лиге (АПЛ).

В составе сборной Франции голкипер провёл 87 матчей и выиграл все главные международные турниры — чемпионат мира, чемпионат Европы и Кубок конфедераций.

Смена эпохи во Франции

Дешам возглавляет сборную Франции уже более десяти лет и за это время привёл команду к победе на чемпионате мира 2018 года, а также к ряду других крупных успехов. Однако после завершения нынешнего мундиаля французская федерация, по данным СМИ, готовится начать новую главу с Зиданом во главе национальной команды.

Если назначение состоится, возвращение Бартеза станет одним из первых кадровых решений будущего тренерского штаба французской сборной.

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