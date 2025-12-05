Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 17:00
 

В "Ман Сити" отреагировали на выступление Хусанова против Португалии на ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
В "Ман Сити" отреагировали на выступление Хусанова против Португалии на ЧМ-2026 Абдукодир Хусанов. ©Uzbekistan Football Association

Английский "Манчестер Сити" оценил выступление своих игроков Абдукодира Хусанова и Рубена Диаша после матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Узбекистана и Португалии, передают Vesti.kz.

Поделиться

Английский "Манчестер Сити" оценил выступление своих игроков Абдукодира Хусанова и Рубена Диаша после матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Узбекистана и Португалии, передают Vesti.kz.

Продолжение
Лидер "Реала" эмоционально отреагировал на возвращение Моуринью
Сегодня 17:20  
Зидан решил вернуть легендарного игрока в сборную Франции
Сегодня 18:00  
"Он эгоист". Руни высказался о выступлениях Роналду на ЧМ-2026
Сегодня 19:05  
Модрич сотворил историю на ЧМ-2026 и сравнялся с Месси
Сегодня 19:45  

В клубе отметили игру своих футболистов

На официальных ресурсах "горожан" появился комментарий по итогам встречи, завершившейся крупной победой португальцев со счётом 5:0.

"Португалия Диаша обыграла Узбекистан Хусанова. Рубен Диаш отыграл все 90 минут, а сборная Португалии разгромила сборную Узбекистана во главе с Абдукодиром Хусановым со счетом 5:0. Узбекистан рассчитывал вернуться в игру, проигрывая 0:2 благодаря мощному удару Азизжона Ганиева, но гол был отменен из-за фола на бывшем игроке "Манчестер Сити" Жоао Канселу. В самом конце первого тайма Хусанов совершил акробатический вынос мяча с линии ворот", — пишет пресс-служба английского клуба.

Турнирное положение

После двух туров ситуация в группе K остаётся напряжённой. Лидером квартета является Колумбия, набравшая шесть очков. На втором месте располагается Португалия с четырьмя баллами. Далее идут ДР Конго (1 очко) и Узбекистан, который пока не набрал ни одного очка.

Что ждёт команды дальше

Заключительные матчи группового этапа состоятся 28 июня. В этот день Португалия встретится с Колумбией в борьбе за первое место в группе, а Узбекистан сыграет против ДР Конго.

Для команды Фабио Каннаваро предстоящая встреча станет последним шансом набрать очки на турнире и сохранить теоретические надежды на выход в плей-офф через рейтинг лучших сборных, занявших третьи места.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В стадию плей-офф выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также восемь лучших сборных, финишировавших третьими.

Что нужно сделать Узбекистану для выхода в плей-офф ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Санта-Клара   •   Групповой этап, мужчины
26 июня 07:00   •   не начат
Парагвай
Парагвай
- : -
Австралия
Австралия
Кто победит в основное время?
Парагвай
Ничья
Австралия
Проголосовало 60 человек

Реклама

Живи спортом!