Что нужно сделать Узбекистану для выхода в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Узбекистана по футболу сохраняет шансы на выход в плей-офф на чемпионата мира-2026, а Vesti.kz выявили конкурентов за попадание в 1/16 финала, а также предположили возможные расклады для команды Фабио Каннаваро.

В стартовых двух играх Узбекистан очков не набрал, но победа в последнем туре группового раунда может изменить расклад сил и принести путевку в плей-офф турнира.

Что нужно Узбекистану для выхода в плей-офф ЧМ-2026

Дебютанты мундиаля проиграли Колумбии и Португалии, но сохраняют шансы на выход в следующий раунд. Что для этого нужно?

Во-первых, в третьем туре Узбекистан должен не только обыграть ДР Конго, но и сделать это с заметной разницей в счёте.

Во-вторых, Узбекистану придется ждать ошибок конкурентов, ведь для выхода в плей-офф надо попасть в топ-8 среди третьих мест в 12 группах (обойти, как минимум, четырех соперников).

Кто конкурирует с Узбекистаном за место в плей-офф ЧМ-2026

В группе К, где выступает Узбекистан, команда Каннаваро соперничает за третье место с ДР Конго, а в других квартетах следующие дуэли за место в топ-3.

В группе А на третьем месте могут оказаться Южная Корея (3 очка), Чехия или Южная Африка (у обоих по одному очку).

В группе В на третье место претендуют Босния и Герцеговина и Катар (по - 1 очку), которые сыграют между собой.

В группе С третьим может стать любой из оставшихся кандидатов - Бразилия и Марокко набрали по четыре очка, а Шотландия - три.

Группу D выиграла сборная США, а Австралия и Парагвай (у обоих по три очка) разыграют вторую прямую путевку в плей-офф.

В группе Е шансы на выход в 1/16 финала сохраняют три участника, пропустившие на первое место Германию - это Кот-д'Ивуар (три очка), Эквадор и Кюрасао (у обоих - по одному баллу).

В группе F тоже "рулетка". Лидируют Нидерланды с Японией (у обоих - по четыре очка), а преследователем является Швеция (три очка).

Похожая ситуация сложилась в группах G и H. В лидеры квартетов вырвались Египет и Испания (у обоих по четыре очка), а дальше ещё ничего не определено. В G в плей-офф могут выйти Иран, Бельгия (у обоих по два очка) и Новая Зеландия (одно очко), а в Н - Уругвай, Кабо-Верде (у обоих по два очка) и Саудовская Аравия (одно очко).

В группе I команды Сенегала и Ирака проиграли стартовые игры Франции и Норвегии, а третью строчку разыграют между собой.

На прямую путевку в группе J претендуют Австрия и Алжир (у обоих по три очка), а квартет выиграла Аргентина (шесть очков).

Соискатели путевок в плей-офф от группы L трое - Англия, Гана (по четыре очка у обоих) и Хорватия (три очка).

По распределению мест в группах можно заметить, что не во всех квартетах ещё решены финальные исходы, что может сыграть на руку Узбекистану.

Как выглядит таблица третьих ЧМ-2026, куда может попасть Узбекистан

Швеция - 3 очка (0 - разница мячей); Шотландия - 3 очка (0); Хорватия - 3 очка (-1); Парагвай - 3 очка (-2); Алжир - 3 очка (-2); Кабо-Верде - 2 очка (0); Бельгия - 2 очка (0); Чехия - 1 очко (-1); ДР Конго - 1 очко (-1); Эквадор - 1 очко (-1); Босния и Герцеговина - 1 очко (-3); Сенегал - 0 очков (-3).

По таблице можно заметить, что у Узбекистана остаются шансы на выход в плей-офф, но только в случае крупной победы над ДР Конго.

Игры, которые решат судьбу сборной Узбекистана на ЧМ-2026

В третьем туре Узбекистану важно не только набрать первые очки в мировом турнире, но и следить за некоторыми другими встречами:

Чехия - Мексика - победа Мексики

Южная Африка - Южная Корея - победа Кореи

Босния и Герцеговина - Катар - ничья

Эквадор - Германия - победа Германии

Кюрасао - Кот-д'Ивуар - победа Кот-д'Ивуара

Сенегал - Ирак - ничья

Есть и другие встречи, которые могут оказать влияние на итоговый расклад для сборной Узбекистана, но все эти встречи уже состоятся к моменту очной встречи с ДР Конго.

Добавим, что третий тур чемпионата мира по футболу стартует уже сегодня: в ночь с 24 на 25 июня будут сыграны сразу шесть игр в трёх группах.

Расписание ЧМ-2026 с 24 на 25 июня: Шотландия - Бразилия и другие матчи 3-го тура

Что касается сборной Узбекистана, то дуэль с ДР Конго намечена на ночь с 27 на 28 июня, а полное расписание чемпионата мира по футболу доступно здесь.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!