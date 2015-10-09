В Узбекистане отреагировали на прибытие Бибисары Асаубаевой

Пресс-служба Федерации шахмат Узбекистана сообщила о прибытии сильнейшей шахматистки Казахстана Бибисары Асаубаевой в Ташкент (Узбекистан), передают Vesti.kz.

Асаубаева прибыла в Ташкент

В официальном Instagram-аккаунте Федерации было опубликовано видео из международного аэропорта Ташкента. На кадрах запечатлён момент прибытия казахстанской спортсменки, которая вместе со своей сестрой проходит через зону прилёта терминала.

"Бибисара Асаубаева, недавно ставшая победительницей турнира Norway Chess, прибыла в Ташкент", — говорится в публикации Федерации шахмат Узбекистана.

Болельщики тепло встретили шахматистку

Под публикацией пользователи из Узбекистана оставили множество приветственных сообщений в адрес титулованной казахстанки.

"Добро пожаловать в Узбекистан", — написал один из пользователей. "Желаю Вам хорошего отдыха, насладиться всем этим, вдохновиться, зарядиться и сохранить эти ощущения на долго. Всего доброго!" — отметил другой комментатор.

Последние успехи казахстанки

В столицу Узбекистана шахматистка прибыла из Гонконга, где принимала участие в командном чемпионате мира ФИДЕ по рапиду и блицу. Турнир проходил с 17 по 21 июня.

Асаубаева выступала в составе казахстанской команды KazChess. По итогам соревнований коллектив набрал 15 очков и занял восьмое место в общем зачёте, оставшись без медалей.

Сама Бибисара показала достойный результат, набрав 4,5 очка в семи сыгранных партиях.

Ранее казахстанка также стала победительницей престижного турнира Norway Chess, подтвердив статус одной из ведущих шахматисток мира.

Напомним, что Асаубаева является трёхкратной чемпионкой мира по шахматам.

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