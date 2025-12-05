Расписание ЧМ-2026 с 24 на 25 июня: Шотландия - Бразилия и другие матчи 3-го тура

В ночь с 24 на 25 июня пройдут матчи третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу. Vesti.kz представляют расписание игр на ближайшие сутки.

Группа B

25 июня. 00:00. Босния и Герцеговина - Катар

25 июня. 00:00. Швейцария - Канада

Босния и Катар ещё не выигрывали, имея в активе по одному баллу. Поэтому в очном противостоянии могут отпраздновать первую победу на мундиале. Швейцария и Канада набрали по четыре очка и в случае победы одна из команд станет победителем квартета.

Группа C

25 июня. 03:00. Марокко - Гаити

25 июня. 03:00. Шотландия - Бразилия

Гаити терять нечего, так как команда лишилась шансов на выход из группы, в связи с чем может напоследок хлопнуть дверью. Правда, сделать это будет непросто, поскольку Марокко будет стремиться к победе, чтобы обойти Бразилию и с первого места выйти в плей-офф. На данный момент у бразильцев и марокканцев по четыре очка, у шотландцев - три, а у гаитянцев - 0.

Группа A

25 июня. 06:00. Чехия - Мексика

25 июня. 06:00. ЮАР - Южная Корея

Мексика, набравшая шесть очков, стала первой участницей плей-офф чемпионата мира. Несмотря на это, хозяева турнира вряд ли собираются отбывать номер на поле и постараются оформить третью победу на групповом этапе. Чешским футболистам, имеющим в активе один балл, нужна победа, чтобы рассчитывать на выход из группы. Если им удастся выиграть, то их вполне устроит ничья в параллельной игре между ЮАР (1 очко) и Южной Кореей (3 очка). Словом, интересная развязка ожидается в группе.

Все эти матчи будут показаны в прямом эфире на телеканалах Qazsport и Qazaqstan.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!