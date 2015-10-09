"Барселона" хочет подписать чемпиона мира из сборной Аргентины

"Барселона" сделала защитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Аргентины Лисандро Мартинеса своей главной трансферной целью. Каталонский клуб планирует закрыть сделку до конца июня 2026 года, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Главные детали трансфера:

Требование тренера. На подписании 28-летнего левоногого защитника лично настаивает Ханси Флик для усиления выхода из-под прессинга.

Позиция МЮ. Англичане готовы продать игрока за разумные 40 миллионов евро, так как его контракт истекает в 2027 году. Клубу нужны деньги на перестройку обороны.

Форма игрока. Несмотря на то, что прошлый сезон в АПЛ был омрачен травмами (всего 19 матчей), Мартинес набрал идеальные кондиции и выдает яркий ЧМ-2026, отыграв без замен победные матчи против Алжира и Австрии.

В Каталонии Мартинесу гарантировано место в стартовом составе, где он составит конкуренцию Пау Кубарси, Рональду Араухо, Андреасу Кристенсену и Эрику Гарсии.

В карьере Мартинеса также были амстердамский "Аякс" и аргентинские "Дефенса и Хустисия", "Ньюэллс Олд Бойз". В составе национальной сборной чемпионат мира-2022, Финалиссиму-2022, а также Кубок Америки-2021, 2024.

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