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ЧМ-2026
Сегодня 11:51
 

Аршавин назвал главное разочарование чемпионата мира-2026

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Аршавин назвал главное разочарование чемпионата мира-2026 Андрей Аршавин. Фото: ©instagram.com/andrey.arshavin10

Бывший футболист "Зенита", "Арсенала" и "Кайрата" Андрей Аршавин назвал главное разочарование чемпионата мира-2026, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

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Бывший футболист "Зенита", "Арсенала" и "Кайрата" Андрей Аршавин назвал главное разочарование чемпионата мира-2026, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

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Главное разочарование

"От Туниса исходит ощущение безнадёжности. Их сборная всегда попадает на чемпионаты мира, но в этот раз сложилось впечатление, что собрали команду за 24 часа. И руководствовались логикой: кто в аэропорт приедет, тот и будет играть. Никакой организации, желания - Тунис выглядит беспомощно.

Сборная Кюрасао проиграла Германии 1:7, Гаити уступила Бразилии 0:3 - но видно, что ребята обученные, есть дисциплина. Тунис же… Люди приехали на чемпионат мира, а их как будто заставляют играть. Для меня они - главное разочарование.

Остальные сборные, даже уступая крупно, стараются показать свой максимум. Понятно, что не у всех хватает мастерства. Но какое-то впечатление они производят", - рассказал Аршавин в интервью "Известиям".

Отметим, что в плей-офф ЧМ-2026 уже вышли Колумбия, Мексика, США, Германия, Аргентина, Франция и Норвегия. Шансы на плей-офф потеряли Панама, Турция, Тунис, Гаити и Иордания.

Из группы выходят не только команды, занявшие первое и второе место, но и восемь лучших сборных, занявшие третьи места.

Мундиаль стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Санта-Клара   •   Групповой этап, мужчины
26 июня 07:00   •   не начат
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Парагвай
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Австралия
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