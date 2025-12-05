Бывший футболист "Зенита", "Арсенала" и "Кайрата" Андрей Аршавин назвал главное разочарование чемпионата мира-2026, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

"От Туниса исходит ощущение безнадёжности. Их сборная всегда попадает на чемпионаты мира, но в этот раз сложилось впечатление, что собрали команду за 24 часа. И руководствовались логикой: кто в аэропорт приедет, тот и будет играть. Никакой организации, желания - Тунис выглядит беспомощно.

Сборная Кюрасао проиграла Германии 1:7, Гаити уступила Бразилии 0:3 - но видно, что ребята обученные, есть дисциплина. Тунис же… Люди приехали на чемпионат мира, а их как будто заставляют играть. Для меня они - главное разочарование.

Остальные сборные, даже уступая крупно, стараются показать свой максимум. Понятно, что не у всех хватает мастерства. Но какое-то впечатление они производят", - рассказал Аршавин в интервью "Известиям".