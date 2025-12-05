Суперкомпьютер оценил шансы Узбекистана на выход в плей-офф ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборной Узбекистана на выход в плей-офф чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

После поражений от Колумбии (0:3) и Португалии (0:5) Узбекистан занимает последнее место в квартете K. Несмотря на это, команда всё ещё сохраняет математические шансы на продолжение борьбы.

Математическая модель оценивает вероятность выхода Узбекистана в 1/16 финала в 7,36%. При этом выход в 1/8 финала равен 1,24%, в четвертьфинал - 0,33%, в полуфинал - 0,06%, в финал - 0.01%, а триумф в турнире исключен - 0,00%.

Главным фаворитом мундиаля аналитики считают действующего чемпиона мира - Аргентину. В тройку лидеров также входят Франция и Испания.

Шансы топ-3 фаворитов ЧМ-2026 по версии Opta:

Аргентина

Выход в 1/16 финала - 100%

Выход в 1/8 финала - 82,32%

Выход в четвертьфинал - 63,26%

Выход в полуфинал - 44,20%

Выход в финал - 26,73%

Победа в турнире - 15,46%

Франция

Выход в 1/16 финала - 100%

Выход в 1/8 финала - 79,47%

Выход в четвертьфинал - 52,42%

Выход в полуфинал - 36,94%

Выход в финал - 24,06%

Победа в турнире - 15,06%

Испания

Выход в 1/16 финала - 100%

Выход в 1/8 финала - 76,15%

Выход в четвертьфинал - 50,12%

Выход в полуфинал - 35,91%

Выход в финал - 21,22%

Победа в турнире - 12,48%

Напомним, что чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля. В плей-офф выходят команды, занявшие в группах первое и второе место, а также восемь лучших обладателей третьего места.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!