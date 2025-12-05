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ЧМ-2026
Сегодня 13:17
 

Суперкомпьютер оценил шансы Узбекистана на выход в плей-офф ЧМ-2026

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Суперкомпьютер оценил шансы Узбекистана на выход в плей-офф ЧМ-2026 ©instagram.com/uzbekistanfa

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборной Узбекистана на выход в плей-офф чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

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Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборной Узбекистана на выход в плей-офф чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

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После поражений от Колумбии (0:3) и Португалии (0:5) Узбекистан занимает последнее место в квартете K. Несмотря на это, команда всё ещё сохраняет математические шансы на продолжение борьбы.

Математическая модель оценивает вероятность выхода Узбекистана в 1/16 финала в 7,36%. При этом выход в 1/8 финала равен 1,24%, в четвертьфинал - 0,33%, в полуфинал - 0,06%, в финал - 0.01%, а триумф в турнире исключен - 0,00%.

Главным фаворитом мундиаля аналитики считают действующего чемпиона мира - Аргентину. В тройку лидеров также входят Франция и Испания.

Шансы топ-3 фаворитов ЧМ-2026 по версии Opta:

Аргентина

Выход в 1/16 финала - 100%
Выход в 1/8 финала - 82,32%
Выход в четвертьфинал - 63,26%
Выход в полуфинал - 44,20%
Выход в финал - 26,73%
Победа в турнире - 15,46%

Франция

Выход в 1/16 финала - 100%
Выход в 1/8 финала - 79,47%
Выход в четвертьфинал - 52,42%
Выход в полуфинал - 36,94%
Выход в финал - 24,06%
Победа в турнире - 15,06%

Испания

Выход в 1/16 финала - 100%
Выход в 1/8 финала - 76,15%
Выход в четвертьфинал - 50,12%
Выход в полуфинал - 35,91%
Выход в финал - 21,22%
Победа в турнире - 12,48%

Напомним, что чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля. В плей-офф выходят команды, занявшие в группах первое и второе место, а также восемь лучших обладателей третьего места.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Ист-Рутерфорд   •   Групповой этап, мужчины
26 июня 01:00   •   не начат
Эквадор
Эквадор
- : -
Германия
Германия
Кто победит в основное время?
Эквадор
Ничья
Германия
Проголосовало 53 человек

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