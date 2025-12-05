Тренер Испании убрал из основы трёх звёзд на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте утвердил новую иерархию состава на оставшиеся матчи ЧМ-2026 по футболу, передают Vesti.kz.

По данным El Nacional, Фабиан Руис, Маркос Льоренте и Гави потеряли места в стартовом составе после ничьей с Кабо-Верде.

Причины смены тактики:

• Высокая эффективность замен: разгром Саудовской Аравии со счётом 4:0 доказал, что обновлённый состав действует быстрее и сбалансированнее.

• Новые лидеры основы: Педро Порро добавил фланговой глубины в связке с Ламином Ямалем, Дани Ольмо дал креатив между линиями, а Алекс Баэна - мобильность.

• Свобода для Педри: без Фабиана в центре поля у Педри появилось больше пространства рядом с Родри для контроля темпа атак.

Оставшаяся в запасе тройка звёзд теперь рассматривается тренерским штабом исключительно как игроки ротации для усиления матчей со скамейки.

Испания с 4 очками лидирует в группе Н. За ней идут Уругвай (2), Кабо-Верде (2) и Саудовская Аравия (1). 27 июня сыграют Уругвай - Испания и Кабо-Верде - Саудовская Аравия.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!