"Реал" намерен потратить 150 миллионов на трансферную цель "Барселоны"

"Реал" намерен провернуть один из самых резонансных трансферов в истории испанского футбола, выкупив нападающего "Атлетико" Хулиана Альвареса, передают Vesti.kz.

Как сообщил инсайдер Хосеп Педрероль в эфире El Chiringuito, в "королевском" клубе полностью уверены в успехе сделки.

Главные детали трансферной бомбы:

Астрономическая сумма. "Реал" готовит официальное предложение в размере 150 миллионов евро. На "Сантьяго Бернабеу" считают, что руководство "Атлетико" не сможет отказаться от таких денег.

Позиция "Реала". Окружение "сливочных" заявляет: "Атлетико сам продаст его нам". Президент мадридцев Флорентино Перес понимает, что этот трансфер нанесёт мощный медийный и спортивный удар по прямому конкуренту.

Дилемма для "матрасников". Для "Атлетико" это тяжёлое решение. Продажа главной звезды злейшему врагу вызовет гнев фанатов, но 150 миллионов евро позволят клубу глобально перестроить состав.

Помимо "Реала", за ситуацией вокруг универсального аргентинского форварда внимательно следит "Барселона", которая также не теряет надежды подписать Альвареса.

Альварес провёл 49 матчей в минувшем сезоне, забив 20 голов и сделав 9 результативных передач.

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