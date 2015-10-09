Моуринью ввёл новое правило в "Реале": известны детали

Жозе Моуринью намерен ужесточить дисциплину в мадридском "Реале" и ввести максимально строгие требования к игрокам, передают Vesti.kz.

По данным Eldebate, португальский специалист хочет, чтобы футболисты полностью сосредоточились на выступлениях за клуб и сделали "Реал" единственным приоритетом в своей карьере.

В рамках этой линии он готов применять жёсткие меры – вплоть до отправки в запас даже ключевых игроков, если сочтёт, что их внимание рассеивается.

В частности, Моуринью выступает против участия футболистов в незначимых матчах национальных сборных и настаивает на том, чтобы они избегали лишних нагрузок вне клубной системы. Игроки, которые не будут следовать этим установкам, могут лишиться места в стартовом составе.

Отметим, что для португальского специалиста это будет второй приход в мадридский клуб. Моуринью руководил "Реалом" с 2010 по 2013 год и помог "сливочным" завоевать титул чемпиона Испании, а также выиграть национальный Кубок и Суперкубок страны.

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