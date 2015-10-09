Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 14:16
 

Моуринью ввёл новое правило в "Реале": известны детали

  Комментарии

Поделиться
Моуринью ввёл новое правило в "Реале": известны детали Жозе Моуринью. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Жозе Моуринью намерен ужесточить дисциплину в мадридском "Реале" и ввести максимально строгие требования к игрокам, передают Vesti.kz

Поделиться

Жозе Моуринью намерен ужесточить дисциплину в мадридском "Реале" и ввести максимально строгие требования к игрокам, передают Vesti.kz

По данным Eldebate, португальский специалист хочет, чтобы футболисты полностью сосредоточились на выступлениях за клуб и сделали "Реал" единственным приоритетом в своей карьере. 

В рамках этой линии он готов применять жёсткие меры – вплоть до отправки в запас даже ключевых игроков, если сочтёт, что их внимание рассеивается.

В частности, Моуринью выступает против участия футболистов в незначимых матчах национальных сборных и настаивает на том, чтобы они избегали лишних нагрузок вне клубной системы. Игроки, которые не будут следовать этим установкам, могут лишиться места в стартовом составе.

Отметим, что для португальского специалиста это будет второй приход в мадридский клуб. Моуринью руководил "Реалом" с 2010 по 2013 год и помог "сливочным" завоевать титул чемпиона Испании, а также выиграть национальный Кубок и Суперкубок страны.

Рекорды Месси и Роналду, первые вылеты и необычное удаление: топ-5 моментов второго тура ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Санта-Клара   •   Групповой этап, мужчины
26 июня 07:00   •   не начат
Парагвай
Парагвай
- : -
Австралия
Австралия
Кто победит в основное время?
Парагвай
Ничья
Австралия
Проголосовало 60 человек

Реклама

Живи спортом!