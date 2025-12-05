Модрич установил уникальное достижение на ЧМ-2026

Полузащитнику сборной Хорватии по футболу Луку Модричу покорилось уникальное достижение во встрече с Панамой на чемпионате мира-2026, проходящем в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

По данным Squawka, 40-летний Модрич провёл 200-й матч за национальную команду и стал четвёртым футболистом, сыгравшим за свою страну 200 раз:

230 - Криштиану Роналду (Португалия);

202 - Бадер Ахмед аль-Мутава (Кувейт);

201 - Лионель Месси (Аргентина);

200 - Лука Модрич (Хорватия).

Напомним, что сам матч завершился победой хорватов со счётом 1:0. Решающий гол на 54-й минуте забил Анте Будимир. На данный момент подопечные Златко Далича располагаются на третьем месте в группе L с 3 очками, отставая на балл от Англии и Ганы, занимающих первое и второе места соответственно. Панамцы после двух поражений идут последними в квартете.

28 июня сыграют Панама - Англия и Хорватия - Гана.

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