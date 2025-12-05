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ЧМ-2026
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Модрич установил уникальное достижение на ЧМ-2026

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Модрич установил уникальное достижение на ЧМ-2026 ©instagram.com/hns_cff

Полузащитнику сборной Хорватии по футболу Луку Модричу покорилось уникальное достижение во встрече с Панамой на чемпионате мира-2026, проходящем в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz

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Полузащитнику сборной Хорватии по футболу Луку Модричу покорилось уникальное достижение во встрече с Панамой на чемпионате мира-2026, проходящем в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz

По данным Squawka, 40-летний Модрич провёл 200-й матч за национальную команду и стал четвёртым футболистом, сыгравшим за свою страну 200 раз:

230 - Криштиану Роналду (Португалия);
202 - Бадер Ахмед аль-Мутава (Кувейт);
201 - Лионель Месси (Аргентина);
200 - Лука Модрич (Хорватия).


Напомним, что сам матч завершился победой хорватов со счётом 1:0. Решающий гол на 54-й минуте забил Анте Будимир. На данный момент подопечные Златко Далича располагаются на третьем месте в группе L с 3 очками, отставая на балл от Англии и Ганы, занимающих первое и второе места соответственно. Панамцы после двух поражений идут последними в квартете.

28 июня сыграют Панама - Англия и Хорватия - Гана.

Расписание ЧМ-2026 с 24 на 25 июня: Шотландия - Бразилия и другие матчи 3-го тура

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Чемпионат мира 2026   •   США, Инглвуд   •   Групповой этап, мужчины
26 июня 07:00   •   не начат
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