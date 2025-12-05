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ЧМ-2026
Сегодня 05:55
 

Хорватия одержала первую победу на ЧМ-2026 и сохранила шансы на плей-офф

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Хорватия одержала первую победу на ЧМ-2026 и сохранила шансы на плей-офф Сборная Хорватии на ЧМ-2026. Фото: instagram.com/hns_cff©

Сборная Хорватии одержала победу над Панамой в матче чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сборная Хорватии одержала победу над Панамой в матче чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы L прошла в Торонто (Канада) и завершилась со счетом 1:0.

Автором победного гола на 54-й минуте стал Анте Будимир.


Хорватия одержала первую победу на ЧМ-2026. Теперь в копилке команды три очка. Ранее в этой группе нулевой ничьей разошлись Англия и Гана, у которых после двух туров по четыре балла.

Хорватия сохраняет шансы на выход в плей-офф. В последнем туре группового этапа она 28 июня сыграет с Ганой.

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