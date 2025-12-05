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ЧМ-2026
Сегодня 15:30
 

Суперкомпьютер определил полуфиналистов ЧМ-2026

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Суперкомпьютер определил полуфиналистов ЧМ-2026 ©Depositphotos/egunes_

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на четвертьфинальную стадию чемпионата мира-2026 и оценил шансы команд на выход в полуфинал турнира, передают Vesti.kz.

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Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на четвертьфинальную стадию чемпионата мира-2026 и оценил шансы команд на выход в полуфинал турнира, передают Vesti.kz.

Кто считается фаворитом

По версии аналитической модели Opta, наибольшие шансы продолжить борьбу за титул имеют сборные Франции, Испании, Аргентины и Англии.

Вероятность выхода в полуфинал выглядит следующим образом:

  • Сборная Франции — 74 процента против 26 процентов у Марокко;
  • Сборная Испании — 70 процентов против 30 процентов у Бельгии;
  • Сборная Аргентины — 69 процентов против 31 процента у Швейцарии;
  • Сборная Англии — 62 процента против 38 процентов у Норвегии.

Когда состоятся матчи

Четвертьфинальные встречи мирового первенства пройдут с 9 по 12 июля.

Мундиаль-2026 проходит сразу в трёх странах Северной Америки — США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня, а имя нового чемпиона мира станет известно 19 июля, когда состоится финальный матч.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Инглвуд   •   1/4 финала, мужчины
11 июля 00:00   •   не начат
Испания
Испания
- : -
Бельгия
Бельгия
Кто победит в основное время?
Испания
Ничья
Бельгия
Проголосовало 80 человек

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