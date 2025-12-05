Суперкомпьютер назвал главного претендента на победу на ЧМ-2026

Статистический портал Opta Analyst обновил прогноз на победителя чемпионата мира-2026 после того, как все три страны-хозяйки турнира – США, Канада и Мексика – завершили выступление, передают Vesti.kz.

По расчетам суперкомпьютера, главным претендентом на титул теперь считается сборная Франции. Шансы "трёхцветных" на победу оцениваются в 27,91 процента. Следом идут Испания (22,73 процента) и Англия (17,23 процента).

Действующий чемпион мира Аргентина занимает четвертое место с вероятностью победы 11,73 процента. Также в десятку входят Норвегия (7,20 процента), Марокко (4,26 процента), Бельгия (3,87 процента), Колумбия (2,85 процента), Швейцария (1,98 процента) и Египет (0,25 процента).

Отметим, что сегодня, 7 июля, определятся последние участники четвертьфинала чемпионата мира-2026. В 21:00 по казахстанскому времени на поле выйдут сборные Аргентины и Египта, а в ночь на 8 июля, в 01:00, за путевку в следующую стадию поборются Швейцария и Колумбия.

Финальный матч чемпионата мира-2026 состоится 19 июля на стадионе "Метлайф Стэдиум" в Нью-Йорке (США).

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