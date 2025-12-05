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ЧМ-2026
Сегодня 14:10
 

Роналду назвал финалиста ЧМ-2026 после вылета Португалии

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Роналду назвал финалиста ЧМ-2026 после вылета Португалии Криштиану Роналду в составе сборной Португалии. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Капитан сборной Португалии и нападающий саудовского Криштиану Роналду поделился мнением о перспективах национальной команды Испании после поражения в 1/8 финала чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

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Капитан сборной Португалии и нападающий саудовского Криштиану Роналду поделился мнением о перспективах национальной команды Испании после поражения в 1/8 финала чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Португальцы завершили выступление на турнире, уступив принципиальному сопернику со счётом 0:1. После матча 41-летний форвард выразил уверенность, что именно испанцы способны побороться за главный трофей мирового первенства.

"Нас выбила из турнира команда, которая, как мне кажется, выйдет в финал или будет очень к этому близка", — цитирует Роналду Marca.

Теперь сборную Испании ждет четвертьфинальный матч против Бельгии. Победитель этого противостояния встретится в полуфинале с сильнейшей командой пары Франция — Марокко.

Напомним, чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Финальный матч турнира состоится 19 июля.

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