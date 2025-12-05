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ЧМ-2026
Сегодня 13:25
 

Роналду плакал после вылета: последний мундиаль легенды

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Роналду плакал после вылета: последний мундиаль легенды Криштиану Роналду в составе сборной Португалии. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Сборная Португалии завершила выступление на чемпионате мира-2026, уступив Испании со счётом 0:1 в матче 1/8 финала. Эта встреча стала последней на мундиалях для капитана португальцев Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

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Сборная Португалии завершила выступление на чемпионате мира-2026, уступив Испании со счётом 0:1 в матче 1/8 финала. Эта встреча стала последней на мундиалях для капитана португальцев Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Роналду прослезился после вылета Португалии

После финального свистка 41-летний нападающий не смог сдержать эмоций и покидал поле со слезами на глазах. Именно эти кадры стали одними из самых обсуждаемых после завершения встречи.

Последний чемпионат мира Криштиану

Ещё накануне матча с Испанией Роналду подтвердил на пресс-конференции, что нынешний чемпионат мира станет для него последним.

Таким образом, легендарный форвард поставил точку в своей карьере на мировых первенствах. За всю карьеру он так и не сумел завоевать главный трофей мирового футбола — Кубок мира.

Болельщики поддержали легенду

Несмотря на болезненное поражение, футбольные болельщики со всего мира поддержали португальца в социальных сетях.

"3 гола на чемпионате мира в 41 год — это уже невероятно. Спасибо, легенда", — написал один из пользователей.

"Не выиграть чемпионат мира не изменит твоего статуса как одного из лучших в футболе", — отметил другой.

"Хоть он не чемпион мира, это не значит, что CR7 не великий атлет. Он один из лучших, способ, которым он поддерживает форму тела, чтобы играть до 41 года, — это лучший пример для любого атлета", — написал ещё один фанат.

Шесть чемпионатов мира и несбывшаяся мечта

Роналду дебютировал за сборную Португалии в 2003 году, а спустя три года впервые сыграл на чемпионате мира.

За карьеру он принял участие в шести мундиалях. Лучшим результатом для него стал полуфинал ЧМ-2006. На турнире 2010 года португальцы выбыли в 1/8 финала, в 2014-м не смогли выйти из группы, в 2018-м вновь остановились на стадии 1/8 финала, в 2022-м дошли до четвертьфинала, а на ЧМ-2026 снова завершили путь в 1/8 финала.

Всего на чемпионатах мира пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел 27 матчей, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

Ранее Роналду сделал заявление по карьере после вылета с ЧМ-2026.

Добавим также, что Роналду установил последний рекорд на ЧМ-2026 и вошёл в историю.

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Чемпионат мира 2026   •   Канада, Ванкувер   •   1/8 финала, мужчины
8 июля 01:00   •   не начат
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