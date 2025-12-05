Роналду плакал после вылета: последний мундиаль легенды

Сборная Португалии завершила выступление на чемпионате мира-2026, уступив Испании со счётом 0:1 в матче 1/8 финала. Эта встреча стала последней на мундиалях для капитана португальцев Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Роналду прослезился после вылета Португалии

После финального свистка 41-летний нападающий не смог сдержать эмоций и покидал поле со слезами на глазах. Именно эти кадры стали одними из самых обсуждаемых после завершения встречи.

Bahkan yang terbaik pun tidak bisa menulis ulang takdir.



Cristiano Ronaldo akhirnya harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya memang tidak pernah ditakdirkan untuk memenangkan Piala Dunia. Meski telah menjaga fisik di level tertinggi hingga usia 41 tahun demi memimpin… pic.twitter.com/PGhIcbxT7z — PanditFootball.com (@panditfootball) July 6, 2026

Последний чемпионат мира Криштиану

Ещё накануне матча с Испанией Роналду подтвердил на пресс-конференции, что нынешний чемпионат мира станет для него последним.

Таким образом, легендарный форвард поставил точку в своей карьере на мировых первенствах. За всю карьеру он так и не сумел завоевать главный трофей мирового футбола — Кубок мира.

Болельщики поддержали легенду

Несмотря на болезненное поражение, футбольные болельщики со всего мира поддержали португальца в социальных сетях.

"3 гола на чемпионате мира в 41 год — это уже невероятно. Спасибо, легенда", — написал один из пользователей. "Не выиграть чемпионат мира не изменит твоего статуса как одного из лучших в футболе", — отметил другой. "Хоть он не чемпион мира, это не значит, что CR7 не великий атлет. Он один из лучших, способ, которым он поддерживает форму тела, чтобы играть до 41 года, — это лучший пример для любого атлета", — написал ещё один фанат.

Шесть чемпионатов мира и несбывшаяся мечта

Роналду дебютировал за сборную Португалии в 2003 году, а спустя три года впервые сыграл на чемпионате мира.

За карьеру он принял участие в шести мундиалях. Лучшим результатом для него стал полуфинал ЧМ-2006. На турнире 2010 года португальцы выбыли в 1/8 финала, в 2014-м не смогли выйти из группы, в 2018-м вновь остановились на стадии 1/8 финала, в 2022-м дошли до четвертьфинала, а на ЧМ-2026 снова завершили путь в 1/8 финала.

Всего на чемпионатах мира пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел 27 матчей, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

Cristiano Ronaldo fights back tears after Portugal's elimination in what could be his final World Cup pic.twitter.com/Dvs3mdEhCp — Vidol (@imVidol) July 6, 2026

Ранее Роналду сделал заявление по карьере после вылета с ЧМ-2026.

Добавим также, что Роналду установил последний рекорд на ЧМ-2026 и вошёл в историю.

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