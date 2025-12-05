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ЧМ-2026
Сегодня 08:15
 

Роналду установил последний рекорд на ЧМ-2026 и вошёл в историю

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Роналду установил последний рекорд на ЧМ-2026 и вошёл в историю Криштиану Роналду в составе сборной Португалии на ЧМ-2026. ©Depositphotos/thenews2.com

Капитан сборной Португалии и форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду установил историческое достижение, несмотря на вылет своей команды с чемпионата мира-2026, сообщают Vesti.kz.

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Капитан сборной Португалии и форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду установил историческое достижение, несмотря на вылет своей команды с чемпионата мира-2026, сообщают Vesti.kz.

Новый рекорд чемпионатов мира

Как сообщает Opta, Роналду стал самым возрастным полевым игроком в истории, который провел все 90 минут в матче плей-офф чемпионата мира.

Роналду установил последний рекорд на ЧМ-2026

Форвард отыграл без замен встречу 1/8 финала против Испании, которая завершилась минимальной победой соперника — 1:0. На момент матча португальцу было 41 год и 151 день.

Итоги турнира для Роналду

На чемпионате мира-2026 Роналду принял участие во всех пяти матчах сборной Португалии, отметившись тремя забитыми мячами.

Первый матч на мировом первенстве легендарный форвард провел еще в 2006 году. За это время он сыграл на чемпионатах мира 27 матчей, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

Победа над Португалией позволила сборной Испании выйти в четвертьфинал турнира. На следующей стадии испанцы встретятся с Бельгией, которая ранее уверенно обыграла США со счетом 4:1.

Ранее Криштиану Роналду заявил, что этот мундиаль стал для него последним в карьере.

Роналду едет домой: Испания выбила Португалию с чемпионата мира

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