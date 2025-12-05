Роналду установил антирекорд ЧМ, который держался почти 60 лет

Криштиану Роналду завершил чемпионат мира-2026 с неожиданным статистическим антирекордом, аналогов которому не было почти 60 лет, передают Vesti.kz.

В матче 1/8 финала против Испании, который завершился поражением Португалии со счетом 0:1, 41-летний нападающий еще дважды пробил по воротам Унаи Симона. В итоге за весь турнир Роналду нанес 17 ударов по воротам соперников.

Однако примечательно другое: несмотря на такое количество попыток, капитан сборной Португалии не создал ни одного голевого момента для своих партнеров по команде.

По данным Opta, которая ведется с чемпионата мира 1966 года, это худший показатель в истории турнира. Еще ни один футболист не наносил столько ударов по воротам в рамках одного мундиаля, не отдав при этом ни одной передачи, которая привела бы к опасному моменту.

До этого антирекорд принадлежал бывшему полузащитнику сборной Мексики Альберто Гарсии Аспе. На чемпионате мира 1998 года он нанес 15 ударов по воротам, также не создав ни одного голевого момента для партнеров.

Следом в этом рейтинге идут поляк Ежи Горгонь (13 ударов на ЧМ-1974), южноафриканец Катлего Мфела (13 на ЧМ-2010) и россиянин Денис Черышев (13 на ЧМ-2018), которые также не отметились ни одной созданной голевой возможностью для партнеров по команде.

Что показал Роналду на чемпионатах мира?

За всю карьеру на чемпионатах мира пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел 27 матчей, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

Однако главный трофей мирового футбола Роналду так и не выиграл. После вылета Португалии с ЧМ-2026 он не стал спешить с решением о будущем в сборной и отметил, что сейчас не время переводить внимание на его личную карьеру.

При этом даже после поражения Роналду успел установить еще один рекорд на чемпионате мира-2026 и снова вошел в историю турнира.

Видеообзор матча, или как Испания выбила Португалию с Роналду с ЧМ

17 - Most shots on record (since 1966) at a single edition of the FIFA World Cup without creating a single chance for a teammate:



Cristiano Ronaldo, 17 (2026)

Alberto Garcia Aspe, 15 (1998)

Jerzy Gorgon, 13 (1974)

Katlego Mphela, 13 (2010)

Denis Cheryshev, 13 (2018)



Ego. pic.twitter.com/RoXzmLjs6v — OptaJoe (@OptaJoe) July 6, 2026

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