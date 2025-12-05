Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, в котором Испания обыграла Португалию.

Как сообщают Vesti.kz, встреча прошла в Арлингтоне (США) и завершилась победой подопечных Луис де ла Фуэнте со счетом 1:0. Судьбу матча решил единственный гол, забитый уже в компенсированное время Микелем Мерино.

Эта игра стала последней на чемпионатах мира в карьере Криштиану Роналду - на ЧМ-2030 он не поедет. Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес после этого поражения подал в отставку.

Испания же вышла в четвертьфинал, где сыграет с победителем матча США - Бельгия.

Видеообзор матча Португалия - Испания:



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